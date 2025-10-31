El Amplificador · 31 de octubre
La semana política de los mil frentes abiertos
Puigdemont, Guardiola, Mazón y hasta Juan Carlos I han actuado esta semana, coronada por la sesión de investigación del 'caso Koldo', en vísperas de Halloween
Viernes, 31 de octubre 2025, 00:20
Una semana como cualquier otra, pero sin duda repleta de puntos de interés político. Algunos previstos, como la comisión de investigación del 'caso Koldo' donde ha comparecido Pedro Sánchez o la conmemoración del aniversario de la dana, y otros menos previstos, como la convocatoria de elecciones en Extremadura, la ruptura del pacto Junts-PSOE o la entrevista en Le Figaro a Juan Carlos I. Para analizar todo ello, tenemos por supuesto a Lourdes Pérez, nuestra experta en el, todavía, arte de la política.
