El Amplificador · 28 de noviembre

'Black Friday', 'black fraude' y la invención de las rebajas

Se acerca la etapa de mayor consumo para los hogares españoles, con una sucesión de ofertas no siempre transparentes: hay que vigilar los precios reales y tratar de mirar más allá

Carlos G. Fernández
Clara Alba
José A. González

Carlos G. Fernández, Clara Alba y José A. González

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

El 'Black Friday' se ha implantado por completo en España en muy poco tiempo. Sirve como aldabonazo para entrar en los dos meses donde se concentra gran parte del consumo del año. Una retahíla de compromisos, celebraciones y regalos le ponen muy difícil al consumidor no gastar. En este podcast analizamos este fenómeno y sus lados negativos, e investigamos el nacimiento del propio fenómeno de las rebajas y los grandes estímulos al consumo, e incluso vislumbramos alguna posible salida de esta rueda. Lo hacemos con los especialistas Clara Alba y José Antonio González, ambos viejos conocidos de El Amplificador.

Escucha aquí todos los episodios de 'El Amplificador'

También disponible en:

Créditos

  • Diseño sonoro y mezcla Íñigo Martín Ciordia

  • Ilustración Lidia Carvajal

