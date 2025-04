Cierra de forma definitiva la radio de Los Corrales

Ha sido la crónica de una muerte anunciada. La emisora municipal de Los Corrales de Buelna finalizará su emisión este sábado, 26 de abril, tras ... treinta años en activo. Un silencio que llega después de varios meses de protestas y negociaciones sin encontrar una solución de continuidad definitiva, como así le ha trasladado el alcalde en funciones, Javier Conde, al director de la radio comarcal, Salvador Fernández. Lo paradójico es que el apagón se producirá el mismo día que la emisora comarcal cumple tres décadas de historia, desde aquel 26 de abril de 1995, cuando se firmó el convenio entre el Ayuntamiento y la radio. Como si fuera una película.

¿Los motivos? son un sí, pero no, porque desde el Consistorio han manifestado su intención de solucionar los problemas que afectan a la legalidad de la emisión, pero no lo han hecho. La cuestión es que en enero de este año, el Ayuntamiento le trasladó a la emisora que, según los informes de los técnicos municipales, «existe una falta de un marco jurídico legal para renovar el convenio citado», vigente desde 1995. La situación impidió al equipo de gobierno (PP-PRC) ingresar los 25.000 euros prometidos en 2024, lo que a su vez suponía incumplir el contrato actual y dejaba a la radio y a los cuatro empleados que conforman la plantilla «en quiebra económica».

Si la cosa no se solucionaba de alguna manera, Buelna FM podía cerrar tal día como este jueves, 24 de abril. Así que desde entonces hasta ahora, no han dejado de sucederse las protestas por parte de los afectados y de los vecinos del valle de Buelna, que han mostrado un apoyo masivo a la radio -se han llegado a registrar 5.400 firmas de apoyo-. Un respaldo que ha alentado a los locutores pero que no se ha traducido en alternativa alguna. De hecho, en febrero, la corporación municipal, excepto Vox que se abstuvo, aprobó la disolución del convenio entre ambas entidades mientras buscaban «una fórmula para legalizar la prestación del servicio, dado que el convenio de 1995 no se ajusta a la legalidad vigente». No obstante, los políticos hablaban de poner en marcha un nuevo proyecto que encajase en la normativa y permitiese mantener la radio encendida.

Una de las posibilidades era volver a sacar el servicio a licitación y que la empresa adjudicataria subrogase a la plantilla de empleados, pero la comunicación entre el Consistorio y los afectados tampoco ha sido muy fluida, especialmente por la negativa del primero a informar acerca de las posibles soluciones o salidas. Lo sucedido a lo largo de la última semana es un buen reflejo de lo que ha venido pasando en los últimos seis meses: «anuncios de posibles soluciones que se echaban por tierra a los pocos días», relata un afectado de la radio.

El alcalde en funciones, Javier Conde, le comunicaba a la plantilla que se había dado forma a una «solución transitoria» que garantizara la continuidad de las emisiones a partir del próximo lunes 28 de abril, hasta poner en marcha la solución definitiva, «que pasaba por una gestión directa a cargo del Ayuntamiento», es decir, por desvincular la emisora de la Administración municipal. La intención era consolidar ese acuerdo el miércoles, día 23, pero no sucedió. El jueves a las diez de la mañana, el regidor contactaba con el director de la radio para comunicarle que la solución transitoria «no era viable» y había sido «frenada por los servicios jurídicos del Consistorio, a través de la emisión de un informe contundente que alertaba de lo irregular de la propuesta».

Una muerte anunciada desde hace meses que deja en la calle a las cinco familias que dependen de este servicio y que apaga la voz de la comarca tras 30 años de historia y que desatiende las 5.4000 firmas de apoyo. Los empleados han mostrado su innegable frustración por lo que ha venido sucediendo y este dramático final, «que llega después de un tobogán de esperanza y frustración con cada solución denegada», han lamentado.

Por último, han comunicado que la emisora irá cerrando su programación con la petición de un último apoyo de sus oyentes. La próxima semana la Corporación se reunirá en un pleno extraordinario, posiblemente el miércoles, y desde la emisora han pedido a los vecinos de toda la comarca que se concentren ese día en el Ayuntamiento, dejando claro, una vez más, su apoyo al trabajo realizado en las últimas tres décadas.