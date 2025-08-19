Guerras Cántabras, tercera generación

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Martes, 19 de agosto 2025, 07:17 Comenta Compartir

Este año los números han marcado la puesta de largo de la única Fiesta de Interés Turístico Internacional de Cantabria, las Guerras Cántabras. Números de récord en todos los ámbitos, como los 2,5 millones de euros de repercusión económica en cada edición; los 240.000 euros que se gastan los festeros cada año, «más que Gobierno regional y Ayuntamiento juntos»; los 1.500 miembros de una asociación que supera los 500 jóvenes y que este año presentará a otros 26 nuevos componentes, algunos de tercera generación ya; los 83 personajes con texto que se darán cita en las 80 escenificaciones, 50 de las cuales tendrán lugar en el gran anfiteatro y otras 30 que forman parte de la exitosa programación expandida; o las más de 200 personas que participan en todos los actos, incluidos los combates.

Fueron algunos de los datos que el presidente de la Asociación Guerras Cántabras, Óscar del Val, y la asesora artística, Anabel Diez, pusieron sobre la mesa en el acto de presentación oficial de la XXIII edición de «una de las mejores representaciones históricas del país», como señaló la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, María Saiz Villar, presente en ese acto junto al alcalde de Los Corrales de Buelna, Julio Arranz Ochoa, además de concejales, asesores y público.

Ante todos, Del Val adelantó como novedad que este año se entregará la 'Tessera hospitalis' al escritor y periodista cántabro Jesús Ruiz Mantilla y a la periodista madrileña Montserrat Domínguez. Si el primer año se dedicó ese símbolo histórico de hospitalidad al arte y el segundo al deporte, este año se ha centrado en la comunicación.

Ampliar Los cántabros también avanzan en el montaje de su campamento.

Esta edición contará con 80 actos y 83 personajes sobre distintos escenarios

Por su parte, Anabel Diez adelantó también que este año habrá revisión de actos como el Consejo de Tribus, al que se suma la Devotio, con más personajes y revisión de textos, y fue la encargada de despedir a cuatro vecinos que han sido personajes en los últimos años, como la persona que interpretó el papel de Drusila infantil, Susana Díaz, el de Micenas, Javier Gómez, el de Virón, Jairo Díaz, o el de Minerva infantil, Ainhara García.

En su intervención, María Saiz, habló de «una fiesta que aúna como ninguna historia y cultura, con los componentes propios de toda fiesta que se precie, disfrute, alegría, convivencia entre vecinos y gran acogida de los visitantes que vienen de fuera». «Hablar de una fiesta así es hablar de brillantez, buena organización y éxito de convocatoria», afirmó. María Saiz incidió en que «sé que estáis orgullosos de lo que habéis alcanzado, y os puedo decir que el resto de Cantabria también lo estamos. Valoramos el trabajo que hacéis y hasta dónde habéis llegado. Esta fiesta es una forma de revivir el pasado pero también es un escaparate de lo que es hoy Los Corrales y todo el valle de Buelna».

Ampliar Levantando un Templo de Jano a escala real.

María Saiz afirmó que «esta fiesta representa los valores de todos los cántabros y nuestro compromiso con nuestra tierra. La unión que demuestran los habitantes del municipio en los preparativos y en el discurrir de la fiesta habla mucho y bien de cómo desde la unidad cualquier logro es posible». Terminó uniéndose al homenaje a las mujeres que este año representa la imagen del cartel anunciador de la fiesta corraliega.

El alcalde habló del compromiso del Ayuntamiento con una fiesta en la que participan directa o indirectamente cientos de vecinos. Julio Arranz resaltó una celebración «que año tras año se ha consolidado como uno de los grandes referentes culturales y turísticos de Cantabria y de España». «Desde que fue reconocida como fiesta de interés turístico internacional esta cita no ha dejado de crecer en calidad, en participación y en proyección, pero más allá de los reconocimientos, lo que realmente da valor a esta fiesta es el compromiso de todo un pueblo con su historia, con su identidad y con su capacidad de compartirla con todo el mundo».

Serán 10 días de fiesta, del 22 al 31 de agosto, seis para escenificaciones, desfiles, combates y rebeliones, y cuatro para la Semana Cultural, en la que se ofrecerán otras tantas conferencias de alto nivel académico en la sala multiusos del Espacio La Plaza sobre los avances en la investigación arqueológica e histórica.

Ampliar Presentación oficial de la XXIII edición de las Guerras Cántabras.

Días en los que volverá a notarse esa extensión del programa oficial con una treintena de actos, la gran mayoría en el campamento festero, en los que destacarán la presentación de dos nuevos libros, «grupos de recreación de fuera de Cantabria que nos mostrarán las técnicas de lucha o nos enseñarán cómo se hacía el pan en hornos de barro». También el taller de recreación propio de las Guerras Cántabras mostrará las técnicas con las que han trabajado durante el año, «y todo esto además de las sesiones de monólogos sobre la vida de la época, las charlas de nuestros profesionales con los arqueólogos Lino Mantecón y Javier Marcos o las demostraciones del grupo al mando del maestro de armas Kike Inchausti, además de las crónicas de guerras en el anfiteatro y el 'photocall' de los personajes principales», como explicó Óscar del Val.

Una edición en la que las representaciones teatrales de los más pequeños cumplen 10 años.

