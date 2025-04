Este martes, reunión in extremis del personal de la radio de Los Corrales con la Alcaldía IU pide a los socios de gobierno, PP y PRC, «información, transparencia y respeto»

Si no hay una solución in extremis la radio de Los Corrales cerrará este sábado.

Los Corrales de Buelna Lunes, 21 de abril 2025

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha convocado al director de la emisora de la radio municipal, Salvador Fernández, y su plantilla a una reunión que tendrá lugar este martes 22 de abril en el despacho de la Alcaldía. Esta convocatoria responde a la petición que se hizo el pasado miércoles al término de una sesión plenaria tras la que no hubo explicaciones sobre las expectativas de futuro de una radio que, si no hay una solución sobre la mesa in extremis, tendrá que cesar en sus emisiones el próximo sábado 26 de abril.

La concejala de IU Elsa Salas registró también el pasado miércoles un escrito requiriendo a los socios de gobierno, PP y PRC, «una solución inminente, pero, sobre todo, una explicación, acabar con la incertidumbre de los trabajadores y trabajadoras de la radio, cuyo sustento y el de sus familias está en el aire».

En el mismo escrito IU «exigió», dijo, «transparencia» a un equipo de gobierno al que pidió que «reciba a los trabajadores de la radio y a su director para que sean informados de la situación administrativa y posibles soluciones, y, especialmente, acabar con la incertidumbre a pocos días de la fecha límite para encontrar una solución».

Salas recordó que «desde que conocimos la situación, hemos intervenido en cada pleno y comisiones correspondientes pidiendo una solución y la continuidad de la radio, tan necesaria y demandada por nuestros vecinos, y no solo del valle de Buelna, sino de otros limítrofes, que la escuchan a diario y forma parte de sus vidas».

5.400 firmas de apoyo

Se unió a algo que la plantilla ha solicitado desde el primer momento, «respeto a los miles de personas que la escuchan a diario, a las 5.400 firmas recogidas y a las personas que nos han informado y acompañado durante tres décadas».

La emisora de radio Valle de Buelna FM cumplirá el sábado 26 de abril 30 años de historia, un día que puede ser el último de su larga trayectoria en las ondas.