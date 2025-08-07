'El valle de los inventos' fomenta la interacción de los más jóvenes para ahondar en el conocimiento de Torres Quevedo.

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Jueves, 7 de agosto 2025

El nombre de la propuesta ya invita, por lo menos, a interesarse por ella. 'El valle de los inventos'. Geográficamente «es el lugar donde Leonardo Torres Quevedo, el más prodigioso inventor de su tiempo (a la altura de hombres como Tesla o Edison) inició su extraordinaria carrera». Es la posibilidad de poner pie en los parajes naturales donde puso a prueba, por ejemplo, el aerotransbordador más antiguo en funcionamiento del mundo, ubicado en las cataratas del Niágara. «Conoceremos las claves de su invento y los lugares donde realizó las pruebas, aderezado con anécdotas y curiosidades de su vida personal y recuerdos que aún se conservan de esta curiosa historia».

Además, es una iniciativa cultural y educativa que nació alrededor de Torres Quevedo en su valle de Iguña natal. Una vida y unos logros como los suyos bien se merecían la creación de un propuesta «pionera», «un ejemplo único de creación de un museo en un centro educativo que recibe todo tipo de visitantes y, a la vez, sirve para que todos los niños del centro trabajen y conozcan desde su valle natal la figura del inventor», como explica Daniel Cubas, su promotor.

'El valle de los inventos' no cierra en verano, ofreciendo una forma distinta de pasar un buen día y asombrarse con uno de los mayores genios que el país ha dado. Primero, con una visita guiada al museo, a través de sus inventos y adaptada a grandes y pequeños. Después, de la mano del guía, «recorrer los olvidados lugares donde creó su primer invento y escuchar su historia, aderezada de curiosidades y anécdotas, un pasaje que nos traslada al pasado y da fin a una mañana, sin duda, diferente».

Ampliar Incluye visitas guiadas por los lugares donde probó sus inventos.

Y si lo que se prefiere es algo más de acción, los talleres de inventos se imparten semanalmente, además de un 'escape-room' ambientado «que te hará sentirte en la piel del genio iguñés». En cualquier caso, las visitas son previa reserva, para adaptarlas a cada grupo, y toda la información está en la web elvalledelosinventos.es o en el 646 564 591, para programar un día diferente de vacaciones.

Para el presidente de la Mancomunidad de Iguña, Joaquín Villegas, alcalde del municipio natal de Torres Quevedo, Molledo, el proyecto «bien vale la pena». Tanto que ya estudia poner en marcha más iniciativas que potencien esa figura universal, como adelantaba esta misma semana.

En verano se puede visitar 'El valle de los inventos' previa cita en la web con el mismo nombre o en el teléfono 646 564 591

De lo que no cabe ninguna duda es que las cifras avalan el éxito de la iniciativa. Eso, y el estar ligado al colegio que, además, lleva el nombre del ingeniero de Santa Cruz de Iguña, ha potenciado más si cabe la parte pedagógica, «y hoy es una referencia educativa en Cantabria». Durante el curso que finalizó en junio pasaron por sus instalaciones más de 70 grupos y un total de 2.500 estudiantes, «cifras similares a las de los dos cursos anteriores, fiel reflejo del reconocimiento conseguido».

Todo ello, con un claro objetivo, dar a conocer al hombre que adelantó, por ejemplo, los mandos a distancia, los robots, entre otros muchos avances tecnológicos actuales. Y también pretende fomentar las vocaciones científicas de un modo lúdico.

