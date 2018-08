Arte por todos los rincones de Reinosa

Un verano más, y ya van tres, las calles de Reinosa se han llenado de artistas plasmando su obra, que quedará como su legado a la ciudad. Bajo la mirada de curiosos y amantes del arte, ya han comenzado sus obras diversos autores. En general, todas las que han comenzado a realizarse tienen como característica principal y diferenciadora de otras ediciones de esta iniciativa, las grandes dimensiones de las obras.

De esta manera, el proyecto de arte urbano Galería Vertical y el Ayuntamiento de la ciudad, retoman la creación de grandes murales artísticos sobre edificios del casco urbano. A lo largo de la última quincena de este mes de agosto y también en septiembre, se ampliará el circuito dedicado al arte contemporáneo que se ha ido confeccionando en los últimos tiempos en la ciudad.

La pintora Lucía Polanco ha sido la primera artista en incorporarse a esta nueva etapa con una obra con claras referencias a la naturaleza y con una presencia mas que notable del color, que «como transmisor que es de sentimientos y emociones y junto a los elementos animales y vegetales presentes, harán que el espectador no pueda mantenerse indiferente». Se define esta artista santanderina como «una apasionada de la figura humana y sobre todo de la cabeza». En este caso ha representado un ojo, «porque la mirada es la ventana al alma».

La pintora Lucía Polanco ha dejado su seña con un gran mural en la Avenida de Cantabria

La obra de Lucía Polanco se encuentra en uno de los edificios de la avenida de Cantabria, perta de entrada a la ciudad, y tiene unas dimensiones cercanas a los seis metros de alto por diez de ancho, en una pared que explica, «se encontraba en unas condiciones desastrosas». Para Polanco, Galería Vertical, «es una iniciativa maravillosa», por eso explica que participar en ella, «ha sido una gran oportunidad y una experiencia única».

Juan Díaz-Faes ha sido, por su parte, el segundo de los creadores que ha estampado su firma en un inmueble del municipio, en concreto en un lateral del antiguo Colegio Casimiro Sainz. Este ilustrador, que fue nominado autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona 2013, colabora con numerosas publicaciones y ha diseñado patrones para grandes marcas y multinacionales, aunque en los últimos tiempos apuesta por proyectos mas personales y todo lo que tenga que ver con el dibujo.

Esta semana ha sido el turno de la diseñadora corraliega Sandra Suárez, que se ha decantado por una pequeña edificación, situada en la zona del Campo Colorado.

Allí, ha estado pintando durante estos días las cuatro paredes de una pequeña casa, de titularidad municipal, con la ayuda de su amigo Víctor Gómez. En ellas ha plasmado su obra, basada en la selva del Amazonas, plasmando vegetación y animales. «Me he planteado cada pared como si fuese un escenario diferente, distintos capítulos de un mismo libro», apunta. Dice que la mayor complicación que se ha encontrado a la hora de trabajar es que, «la superficie no es del todo lisa, tiene una especie de gotelé, y eso me obliga a ir perfilando cada dibujo».

Alberto Gallo tiene previsto representar un rincón perdido de Reinosa en la calle Mayor

Sandra Suárez ya había colaborado previamente con la promotora de Galería Vertical, Almudena Báscones, que ya el año pasado le invitó a participar en el proyecto reinosano. «Entonces no pude venir pero este año he cuadrado fechas para poder hacerlo y la experiencia es genial porque estás trabajando a pie de calle y la gente va viendo la evolución de tu obra y se va interesando por ella». Explica que, según su percepción, «parece que está gustando mucho, así que estoy contenta».

En los próximos días Jay Kaes dejará su huella sobre el Polideportivo Tito Carrera al igual que ha hecho en muchos muros del planeta. Este artista que se considera a sí mismo ciudadano del mundo, es amante de la cultura hip-hop y actualmente trabaja en Red Gallery.

El mes de septiembre será cuando se deje ver la participación de los artistas de la ciudad así como de otros municipios del sur de la región y el norte de Castilla y León. Algunos de ellos amateurs, otros como el ilustrador y muralista Daniel G. Revuelta o José Antonio Sánchez, que dejará una muestra de sus creaciones geométricas y llenas de color. Y nombres ya consagrados como Alberto Gallo, quien regalará a la ciudad «un rincón perdido de Reinosa en uno de los soportales de la calle Mayor». Concretamente Gallo tiene previsto representar, con su particular estilo que plasma la belleza de su ciudad, y que se puede reconocer muy claramente en su colección 'Del ayer bonito', la antigua Farmacia de los Alonso, una histórica botica que se perdió al remodelar la casa de los soportales, junto con las antiguas columnas que la sostenían, donde tiene previsto actuar. Dice que esta falta, «es como si nos hubieran quitado una parte de nuestro patrimonio». Para él, participar en Galería Vertical, «es mi forma de contribuir a mejorar la ciudad».

De esta manera, Galería Vertical pone la guinda a un verano cargado de actividades, que comenzó el pasado mes de junio con la muestra EscaparArte, en cuyo contexto más de una veintena de creadores expusieron sus obras, resultado de la manipulación de una silla y su transformación en un objeto artístico.

Los mismos creadores se sumaron a la iniciativa precipitArte, plasmando su obra en paraguas, elementos centrales de unas composiciones plenas de color tanto en la Casona de Reinosa como en el edificio consistorial edificios ambos que aun exponen esta muestra.