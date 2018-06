Las miradas sociales de Olmo Calvo toman el rompeolas de Castro El Ayuntamiento y seis ONG promueven la muestra 'Mediterráneo: una gran fosa común', que «removerá conciencias» hasta mediados de septiembre El montaje de la muestra comenzó ayer en el rompeolas de Castro Urdiales, donde se instalarán 15 obras del fotógrafo Olmo Calvo en las que la migración es protagonista. / E. V. ERNESTO SARDINA Santander Martes, 19 junio 2018, 15:43

Los encuadres comprometidos del fotoperiodista cántabro Olmo Calvo reclaman ya su espacio en el rompeolas de Castro Urdiales. Desde ayer, aunque la muestra se encuentra en fase de instalación, ya se pueden ver los primeros trabajos que integrarán la exposición social 'Mediterráneo: una gran fosa común', que el Ayuntamiento de Castro Urdiales, con la colaboración de seis ONG de la villa, ofrecerá a los vecinos y turistas hasta mediados de septiembre. «No es una exposición al uso. Queremos visibilizar y acercar a los castreños la tragedia de la migración», señala el concejal Humberto Bilbao. La iniciativa se engloba dentro de una serie de actividades vinculadas con el mar y su objetivo es «remover conciencias». «La elección de la ubicación responde a la intención de buscar un espacio en el que el mensaje cobrase fuerza, bajo la acción del oleaje y las mareas, incidiendo en que el problema, aunque puede sentirse lejos, está más cerca de lo que creemos», asegura Bilbao.

La espectacular muestra, compuesta por 15 imágenes y visible ya parcialmente en el rompeolas de la localidad castreña, presenta elementos con un tamaño de 2,60 metros de ancho y dibond, soporte de imagen de aluminio, que están atornilladas a los grandes bloques que conforman el rompeolas de la ciudad.

Es una oportunidad única para visibilizar la problemática de la migración y dar a conocer el trabajo de las ONG del municipio, que serán las encargadas de guiar a los vecinos y a cuantas personas lo demanden por la muestra. «Dispondrán de un local a la entrada del rompeolas y de trípticos sobre la exposición y el drama de la migración», señala Bilbao.

Durante los últimos años millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de las guerras o de situaciones de pobreza extrema en todo el mundo. Una pequeña parte ha intentado buscar refugio en Europa, arriesgando su vida para cruzar el mar Mediterráneo. A lo largo del año 2016 cerca de 5.000 personas no lo consiguieron y murieron ahogadas.

Una de las fotografías que componen la muestra. / A. Aguilera

La exposición, integrada por fotografías realizadas por Calvo durante diversos rescates abordados por la ONG Proactiva Open Arms, se inaugurará este jueves, 21 de junio, un día después de la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados.

Fotoperiodista que trabaja de manera independiente para medios nacionales e internacionales, Olmo Calvo es autor desde 2005 de reportajes en diferentes países de América Latina, Europa, Oriente Próximo y África, relacionados con los derechos humanos. Durante los últimos años ha documentado la crisis económica y social en España, y la tragedia de los refugiados en su camino hacia Europa. Algunos de sus trabajos han sido reconocidos con diversos premios a lo largo de los años; caso del Premio Internacional de Periodismo ABC, Pictures of the Year, Pictures of the Year Latam y National Press Photographers Association. También fue galardonado con el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, que celebraba su XIX edición.