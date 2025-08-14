La Aemet eleva mañana la alerta a nivel rojo por temperaturas cercanas a 40º en el litoral cántabro
El organismo pone en aviso a la región desde las 13.00 horas hasta las 20.59 horas
Santander
Jueves, 14 de agosto 2025, 12:27
Cantabria se encuentra hoy en la antesala del día más caluroso de todo el verano. Así lo ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología ( ... Aemet) al subir para mañana el aviso a rojo en el litoral -la primera por calor desde 2011- con máximas temperaturas que podrían sobrepasar los 40 grados en municipios como Cabezón de la Sal, Torrelavega, El Astillero o Solares. Una alerta que empezará a partir de las 13.00 horas y se extenderá hasta las 20.59 horas.
Asimismo, el organismo mantiene la alerta naranja por altas temperaturas en Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro, aunque vigila atentamente la situación por si cambia en las próximas horas. «No descartamos que en pueblos de fondo de valles como Potes, Terán o Ramales de la Victoria es posible que se superen puntualmente los 40º. Lo seguimos revisando por si hubiese que subirlo a rojo», ha subrayado Sergio Fernández, delegado territorial de la Aemet en Cantabria.
⚠️Avisos emitidos para el viernes 15 de agosto— AEMET Cantabria (@AEMET_Cantabria) August 14, 2025
⏰13:00 - 20:59
🔴 Aviso rojo por 🌡️máximas > 40 ºC en:
- Litoral cántabro
🟠Avisos naranjas por 🌡️📷máximas > 37 ºC en:
- Liébana
- Centro y valle de Villaverde
- Cantabria del Ebro pic.twitter.com/TPp2wghrxN
La explicación de esta subida de las temperaturas se centra en el viento sur que entrará desde primera hora del viernes: «No va a ser viento sur demasiado fuerte, como otras veces en invierno, que sopla muy fuerte, pero en verano es muy poco habitual que llegue el sur a la costa y cuando llega se pueden disparar las temperaturas como mañana, aunque sea viento moderado».
Uno de los fenómenos a los que no se estaba acostumbrado en Cantabria eran las noches tropicales -aquellas en las que la temperatura no descienden de los 20 grados- y en las que conciliar el sueño se convierte en todo un desafío. Esta pasada noche, San Vicente de la Barquera, las dos estaciones meteorológicas de Santander y Castro Urdiales han vuelto a registrar este acontecimiento.
