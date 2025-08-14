El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cántabros y visitantes combaten el calor de esta semana en la orilla de la playa. Juanjo Santamaría

La Aemet eleva mañana la alerta a nivel rojo por temperaturas cercanas a 40º en el litoral cántabro

El organismo pone en aviso a la región desde las 13.00 horas hasta las 20.59 horas

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:27

Cantabria se encuentra hoy en la antesala del día más caluroso de todo el verano. Así lo ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología ( ... Aemet) al subir para mañana el aviso a rojo en el litoral -la primera por calor desde 2011- con máximas temperaturas que podrían sobrepasar los 40 grados en municipios como Cabezón de la Sal, Torrelavega, El Astillero o Solares. Una alerta que empezará a partir de las 13.00 horas y se extenderá hasta las 20.59 horas.

