La Aemet eleva mañana la alerta a nivel rojo por temperaturas cercanas a 40º en el litoral cántabro

Cantabria se encuentra hoy en la antesala del día más caluroso de todo el verano. Así lo ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología ( ... Aemet) al subir para mañana el aviso a rojo en el litoral -la primera por calor desde 2011- con máximas temperaturas que podrían sobrepasar los 40 grados en municipios como Cabezón de la Sal, Torrelavega, El Astillero o Solares. Una alerta que empezará a partir de las 13.00 horas y se extenderá hasta las 20.59 horas.

Asimismo, el organismo mantiene la alerta naranja por altas temperaturas en Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro, aunque vigila atentamente la situación por si cambia en las próximas horas. «No descartamos que en pueblos de fondo de valles como Potes, Terán o Ramales de la Victoria es posible que se superen puntualmente los 40º. Lo seguimos revisando por si hubiese que subirlo a rojo», ha subrayado Sergio Fernández, delegado territorial de la Aemet en Cantabria.

La explicación de esta subida de las temperaturas se centra en el viento sur que entrará desde primera hora del viernes: «No va a ser viento sur demasiado fuerte, como otras veces en invierno, que sopla muy fuerte, pero en verano es muy poco habitual que llegue el sur a la costa y cuando llega se pueden disparar las temperaturas como mañana, aunque sea viento moderado».

Uno de los fenómenos a los que no se estaba acostumbrado en Cantabria eran las noches tropicales -aquellas en las que la temperatura no descienden de los 20 grados- y en las que conciliar el sueño se convierte en todo un desafío. Esta pasada noche, San Vicente de la Barquera, las dos estaciones meteorológicas de Santander y Castro Urdiales han vuelto a registrar este acontecimiento.