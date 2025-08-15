Mucho trabajo en Urgencias, aunque no se pueda atribuir a la temperatura

J. A. Santander Viernes, 15 de agosto 2025, 21:53 Comenta Compartir

Este viernes fue un día de mucho trabajo en Urgencias, como viene siendo habitual durante todo el verano, con pacientes atendidos por diversas patologías, aunque ningún caso que se pueda atribuir directamente al calor.

«No ha habido ningún caso de golpe de calor –explican desde el Servicio del Hospital Universitario Marques de Valdecilla–; habrá que esperar a ver la estadística del sábado para comprobar si algún ingreso está relacionado con este episodio de altas temperaturas que nos ha afectado. De momento no tenemos constancia». Sí se han dado casos de mareos, lipotimias, desmayos y fiebre, pero consideran que sería aventurado señalar al calor como su causa principal, a falta de confirmación.

Durante este viernes no se registró ningún caso llamativo y claro de gente atendida después de haber estado expuesta al sol, como les puede suceder a un trabajador o un deportista. «Posiblemente la situación habría sido distinta si llega a tratarse de un día laborable».

Sí que explican que las altas temperaturas afectan a enfermos con distintas patologías, como pacientes renales, diabéticos o personas con problemas cardiopulmonares, que pueden ver agravado su estado. «Sigue viniendo al hospital gente joven, con patología típica del verano, y también gente mayor que, aunque no directamente afectados por el calor, sí ven condicionado su estado por esta causa: se trata de enfermedades que se agudizan en estas condiciones».

Reconocen que la elevada afluencia de pacientes a Urgencias durante toda esta semana está resultando «llamativa», dentro de una temporada estival intensa. «Es cierto que en verano en Santander hay mucha más gente, y lo mismo que hay más gente en los bares, también hay más personas que pasan por aquí: les ocurren cosas, y al haber tantos veraneantes en la ciudad, eso termina repercutiendo en el Servicio».