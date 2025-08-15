El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Arroyo, ganadero con reses en Udías.

Ángel Arroyo, ganadero con reses en Udías. Javier Rosendo

Ángel Arroyo, ganadero en Udías: «Que no pasen sed las vacas»

Javier Rosendo

Javier Rosendo

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:33

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos
  2. 2

    Cantabria, en alerta roja: Castro supera ya los 35º al mediodía
  3. 3 Torrelavega realiza cambios en la programación de La Patrona por el calor previsto para este viernes
  4. 4 Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora
  5. 5

    Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente
  6. 6 Aplazado al domingo el concurso de marmitas de Castro Urdiales
  7. 7

    El Gobierno regional y la Delegación piden «máxima precaución» para este viernes
  8. 8

    Otro verano de caos circulatorio en los accesos al bosque natural de las secuoyas de Cabezón de la Sal
  9. 9 El alga asiática invasora deja 3.500 toneladas en las playas de Noja en seis días
  10. 10

    El alga asiática invasora se extiende por la costa oriental y llega a la playa de Berria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ángel Arroyo, ganadero en Udías: «Que no pasen sed las vacas»