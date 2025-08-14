La región se encuentra en riesgo extremo de incendios forestales
La Dirección General de Montes y Biodiversidad ha activado a partir de este viernes el nivel 2, desde las 07:00 horas, en todas las comarcas forestales
Santander
Jueves, 14 de agosto 2025, 17:15
Uno de los peligros a los que se enfrenta la región en el día de mañana, además de las altas temperaturas, es el riesgo ... extremo de incendios forestales. Para ello se ha recomendado a los cántabros y visitantes que durante la jornada de calor eviten cualquier actividad que suponga una amenaza de provocar un fuego. La Dirección General de Montes y Biodiversidad ha activado el nivel 2, desde las 07:00 horas, en todas las comarcas forestales.
En consecuencia, se ha decretado la prohibición total del uso del fuego en zonas forestales y sus proximidades, incluyendo la quema de residuos agrícolas, barbacoas, y cualquier otra actividad que implique riesgo de ignición. La restricción se mantendrá vigente mientras dure la alerta de altas temperaturas y el nivel de riesgo de incendio permanezca elevado.
Además, se recuerda la importancia de no arrojar colillas ni objetos inflamables en el campo, evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas en zonas forestales y avisar inmediatamente a los servicios de emergencia ante cualquier indicio de fuego.
Desde el Ejecutivo regional se recomienda a la población extremar las precauciones y respetar estrictamente las restricciones indicadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la protección del entorno natural.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.