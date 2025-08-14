La región se encuentra en riesgo extremo de incendios forestales

Uno de los peligros a los que se enfrenta la región en el día de mañana, además de las altas temperaturas, es el riesgo ... extremo de incendios forestales. Para ello se ha recomendado a los cántabros y visitantes que durante la jornada de calor eviten cualquier actividad que suponga una amenaza de provocar un fuego. La Dirección General de Montes y Biodiversidad ha activado el nivel 2, desde las 07:00 horas, en todas las comarcas forestales.

En consecuencia, se ha decretado la prohibición total del uso del fuego en zonas forestales y sus proximidades, incluyendo la quema de residuos agrícolas, barbacoas, y cualquier otra actividad que implique riesgo de ignición. La restricción se mantendrá vigente mientras dure la alerta de altas temperaturas y el nivel de riesgo de incendio permanezca elevado.

Además, se recuerda la importancia de no arrojar colillas ni objetos inflamables en el campo, evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas en zonas forestales y avisar inmediatamente a los servicios de emergencia ante cualquier indicio de fuego.

Desde el Ejecutivo regional se recomienda a la población extremar las precauciones y respetar estrictamente las restricciones indicadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la protección del entorno natural.