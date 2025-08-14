El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trabajadores del Servicio de Montes Celedonio

La región se encuentra en riesgo extremo de incendios forestales

La Dirección General de Montes y Biodiversidad ha activado a partir de este viernes el nivel 2, desde las 07:00 horas, en todas las comarcas forestales

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:15

Uno de los peligros a los que se enfrenta la región en el día de mañana, además de las altas temperaturas, es el riesgo ... extremo de incendios forestales. Para ello se ha recomendado a los cántabros y visitantes que durante la jornada de calor eviten cualquier actividad que suponga una amenaza de provocar un fuego. La Dirección General de Montes y Biodiversidad ha activado el nivel 2, desde las 07:00 horas, en todas las comarcas forestales.

