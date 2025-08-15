Otra noche tropical en Cantabria San Roque de Riomiera registraba 29,2 grados a las seis de esta mañana, mientras en Santander el termómetro no ha bajado de los 20,5 en toda la noche

Otra noche tropical en Cantabria. La enésima en este agobiante mes de agosto que no deja ni dormir. Cantabria se acostó y se despertó con temperaturas que no han bajado de los 20 grados y se prepara para la alerta roja que, según las previsiones de la Aemet, disparará los termómetros hasta los 40 grados en la zona costera a partir de la una de la tarde, cuando entre el viento sur.

Muy mal lo habrán pasado esta noche en San Roque de Riomiera, donde el termómetro marcaba 29,2 grados a las seis de la mañana, máxima actual en la región. Un situación que se repite día tras día y que refleja a la perfección cómo la ola de calor que afecta a toda España desde hace casi dos semanas castiga también con fuerza a esta Comunidad.

La madrugada ha sido agobiante en prácticamente todo el territorio. En Tresviso, por ejemplo, a las 05.00 horas el mercurio se fue hasta los 27 grados. En Santander, no ha bajado de los 20,5º en el centro de la ciudad y de los 21,9 en el medidor situado en el aeropuerto Seve Ballesteros. Igual situación se ha vivido en Torrelavega, con una mínima de 20,6, y todavía peor en Castro Urdiales, donde han marcado 21,6º a las siete de la mañana.

Pero lo peor está por llegar. Tras un amanecer con algo de bruma en el litoral, esta ya va desapareciendo y, con ello, los termómetros comenzarán a subir de forma vertiginosa. A estas horas (10.30) Santander se camina hacia los 24 grados, Castro hacia los 25 y, San Vicente, hacia los 23.