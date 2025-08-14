El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Unas jóvenes tomando un helado frente a la catedral de Santander durante otra ola de calor Alberto Aja

El Gobierno regional y la Delegación piden «máxima precaución» para este viernes

Entre las recomendaciones se encuentran limitar la exposición al sol y evitar los ejercicios físicos y actividades que puedan generar incendios

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:13

Mañana no va a ser un día cualquiera en Cantabria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado en el día de hoy la alerta a nivel rojo por temperaturas cercanas a 40º en el litoral cántabro ... y mantiene la alerta naranja por altas temperaturas en Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. Una situación que se suma a la declaración de riesgo extremo de incendios forestales por las temperaturas muy elevadas, el viento de componente sur que puede ser racheado y la baja humedad.

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    «He decidido dar este paso adelante en mi carrera», dice Villalibre
  3. 3

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  4. 4 El concierto de Edurne y la orquesta Paris de Noia despedirán el verano en Noja
  5. 5

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega
  6. 6

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  7. 7 Las tormentas dejan granizo en algunos puntos de Cantabria
  8. 8

    El Ministerio se niega a activar a la BRIF de Ruente y los bomberos explotan: «Es una vergüenza»
  9. 9

    La nueva imagen del paseo de Gamazo
  10. 10

    La Aemet eleva mañana la alerta a nivel rojo por temperaturas cercanas a 40º en el litoral cántabro

