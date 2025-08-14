El Gobierno regional y la Delegación piden «máxima precaución» para este viernes
Entre las recomendaciones se encuentran limitar la exposición al sol y evitar los ejercicios físicos y actividades que puedan generar incendios
Santander
Jueves, 14 de agosto 2025, 16:13
Mañana no va a ser un día cualquiera en Cantabria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado en el día de hoy la alerta a nivel rojo por temperaturas cercanas a 40º en el litoral cántabro ... y mantiene la alerta naranja por altas temperaturas en Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro. Una situación que se suma a la declaración de riesgo extremo de incendios forestales por las temperaturas muy elevadas, el viento de componente sur que puede ser racheado y la baja humedad.
Ante esta situación de peligro para la salud y de amenaza de incendios forestales tanto el Gobierno regional como la Delegación del Gobierno han lanzado una serie de recomendaciones a la ciudadanía para seguir durante la franja que la Aemet ha puesto en aviso -desde las 13.00 horas hasta las 20.59 horas- a toda la región.
Asimismo, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Cantabria, en base a la información recogida y analizadas por los sistemas de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Sanidad y la Aemet, y ante la previsión de que las condiciones climatológicas representen un riesgo para la salud, ha activado el nivel de alerta 3 para mañana.
El primer consejo -y fundamental- que se recomienda a los cántabros y visitantes es que eviten la exposición directa y prolongada al sol en las horas centrales de este viernes y que no realicen ejercicios físicos. De hecho, desde la Dirección General de Deporte ha enviado a todas las federaciones una circular en la que recomiendan suspender o posponer las actividades deportivas programadas para estos días. Otro de los puntos más importantes es ingerir alimentos ligeros y beber agua permanentemente, así como vestirse con colores claros si sale a la calle.
En el caso de buscar refugio con las altas temperaturas en la playa se aconseja hacer uso de sombrilla, refrescarse de manera frecuente, evitar estancias prolongadas al sol, y salir inmediatamente del agua y acudir a los puestos de vigilancia en caso de encontrarse mal.
