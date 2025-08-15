El 112 recibe una veintena de llamadas por la ola de calor

J. A. Santander Viernes, 15 de agosto 2025, 21:53 Comenta Compartir

El Centro de Atención de Emergencias 112 (CAE 112), recibió este viernes veinte llamadas relacionadas con la ola de calor: los casos de mujeres desmayadas y hombres débiles y desorientados se repitieron durante toda la jornada, especialmente en poblaciones del litoral, como Santander, Laredo, Arnuero, Comillas, Noja y Ribamontán al Mar, y con mucha menor incidencia en el interior de la provincia.

Llama la atención que, tal y como indicaron fuentes del CAE 112, el número de llamadas relacionadas con los golpes de calor recibidas únicamente en esta jornada iguala al de las que se han atendido durante todo agosto. En cualquier caso, la demanda de atención por este motivo supone una parte mínima de la labor que desarrolla el servicio de Emergencias, que este viernes fue requerido en 1.242 ocasiones entre las 00.00 y las 20.00 horas. «El tipo de ayuda que nos piden es muy variada: algún tipo de rescate, atención en accidentes, retirada de nidos de avispa... de todo.

Sí destacaron que sólo se realizó una intervención para rescatar a un hombre que se había perdido en la zona de Soba, algo que atribuyeron a que la ciudadanía atendió los llamamientos efectuados desde las distintas Administraciones para evitar salidas y caminatas en un día en que los termómetros iban a marcar máximos. «Resulta muy positivo comprobar cómo los ciudadanos han tomado conciencia de la situación, han sido prudentes y han seguido las indicaciones que se les han dado. Se nota que en esta ocasión han salido menos».