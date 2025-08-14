El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del concurso del año pasado Juanjo Santanmaría

Aplazado al domingo el concurso de marmitas de Castro Urdiales

Los responsables municipales han tomado la decisión ante la ola de calor de este viernes

DM

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:14

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha informado de que, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Meteorología y del Gobierno de Cantabria ante el calor, se ha aplazado el tradicional Concurso de Marmita previsto para este viernes al domingo 17.

Una decisión que, como señala el Consistorio en nota de prensa, se ha tomado en la Junta de Seguridad Extraordinaria debido a que el municipio estará mañana en alerta roja por altas temperaturas, y los servicios de emergencias y cuerpos de seguridad consideran que el aviso puede extenderse al sábado.

Así, añade que se ha tomado esta medida «bajo la responsabilidad y el compromiso de salvaguardar el bienestar y la salud de la ciudadanía», ya que las condiciones climatológicas previstas suponen un «riesgo extremo» para la población.

«Agradecemos la comprensión y colaboración de todas las personas participantes y colaboradores, apelando al sentido común y a la responsabilidad compartida. Nuestro objetivo siempre será disfrutar de nuestras tradiciones, pero nunca poniendo en riesgo el bienestar de las personas», concluye el Ayuntamiento.

