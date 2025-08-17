¿Es caro Santander? Usted dirá El Diario Montañés hace un recorrido por los precios de la gastronomía, el transporte y el ocio de la capital cántabra. Desde un pincho de tortilla por casi cuatro euros hasta un curso de surf de una semana por 170

Póngase en situación. Viene a Santander una semana –o un finde, lo que sea– y quiere disfrutar de la ciudad, conocer los sitios más característicos, visitar algún museo, realizar actividades de ocio y probar los productos gastronómicos más emblemáticos. El Diario Montañés ha realizado una labor de búsqueda para conocer cuáles son los precios de la capital cántabra y ponerlos sobre la mesa para juzgar si es caro Santander, o no.

Si desea degustar las que mucha gente considera «las mejores rabas de la ciudad», una ración de rabas de magano en el restaurante La Tucho (San Román de la Llanilla) cuesta 20 euros. Por las gambas a la gabardina de El Puerto se piden 27. Y por ocho croquetas cremosas de jamón ibérico en El Riojano, 16. El plato de cocido en la bodega Fuente Dé –que hay quien le come aún estando en verano–, si es lebaniego (lunes, miércoles y sábados) se vende por 15 euros y si es montañés (martes, jueves y viernes), por 11.

La tortilla del restaurante Cañadío 3,70€

Considerado en 2023 el mejor pincho de tortilla de España, según el Título Nacional, el del restaurante Cañadío es uno de los puntos de interés para los que visitan la ciudad. El helado de Regma 3,50€

Los de Regma son populares en toda la región por su gran tamaño. Una carta de catorce sabores tradicionales,entre ellos turrón, mantecado otarta de queso. El chocolate con churros de Áliva 4,90€

Una de las paradas obligatorias para desasyunar o merendar es el chocolate con churros de la Chocolatería Áliva. También habitualel día de Año Nuevo. Las rabas de magano de La Tucho 20€

«Las mejores rabas de la ciudad», dicen, se encuentran en el restaurante La Tucho, en San Román de la Llanilla. Son de magano, un tipo de calamar pequeño y típico del Cantábrico. La paella del restaurante Los Peñucas 12€

Desde 1960el restauranteLos Peñuchas permanece abierto en el Barrio Pesquero y los platos de paella, junto con las mariscadas, son dos de sus especialidades. El cocido montañés del Fuente Dé 11€

La mejor tortilla de España, según el Título Nacional de 2023, se sirve en Santander, en el restaurante Cañadío. Su pincho –que se disfruta incluso con cuchara– cuesta 3,70 euros. En Casa Lita, frente a Puerto Chico, la barra presume de una amplia variedad de pinchos: fríos, como la tosta de pimientos asados con paleta ibérica y anchoa o el mousse de foie con jamón de pato y compota de manzana; y calientes, como la brocheta de pollo y langostino al curry o el solomillo de cerdo con salsa de carrilleras. El precio, el mismo para todos. 3,70 en barra y 4,30 en terraza.

Para los más golosos, Regma es un clásico. Un helado sencillo cuesta 3,50 euros, ya sea en cucurucho o tarrina. ¿Lo quiere doble? Algo más: 5 euros –aunque con su tamaño corre el riesgo de no acabarlo–. Y por si le toca un día de esos, más del norte, chocolate con churros. Los de Áliva son los más típicos. Cinco churros y una taza de chocolate caliente, 4,90.

Para moverse por Santander hay distintas opciones. El billete sencillo de autobús se paga a 1,30 euros, aunque si piensa realizar varios viajes puede adquirir la tarjeta recargable (cuesta 1 euro y luego se le añade el saldo que se desee). De esta forma, cada viaje sale por 40 céntimos. Si prefiere la comodidad del taxi, la tarifa mínima arranca en 4,75 dentro de la ciudad y en 6 euros si el recorrido es interurbano. Y para los que opten por pedalear, la bicicleta eléctrica es doblemente tentadora: económica y saludable. Media hora cuesta 1,30 y una hora, 1,60.

💰 Calcula tu fin de semana en Santander 🍴 Gastronomía Churros con chocolate (Áliva) 4,90 € − + Pincho de tortilla (Cañadío) 3,70 € − + Rabas de magano (La Tucho) 20 € − + El Cocido Montañés (Fuente Dé) 11 € − + Paella (Restaurante Los Peñucas) 12 € − + Gambas gabardina (El Puerto) 27 € − + Croquetas (El Riojano) 16 € − + Menú (Picos de Europa) 21 € − + Tosta de Tomate (Panistas) 2,95 € − + Café y pincho (Suizo) 3 € − + Anchoas 1/8 (Bodega Santoña) 6,30 € − + Cerveza (El Ventilador) 3 € − + Copa (El Ventilador) 7 € − + 🚲 Transporte Bici eléctrica (30 min) 1,30 € − + Billete autobús (tarjeta) 0,40 € − + Billete autobús (sin tarjeta) 1,30 € − + Barco a Somo/Pedreña (ida y vuelta) 6,50 € − + Taxi (trayecto mínimo) 4,75 € − + Aparcamiento zona azul (1h) 0,75 € − + 🎯 Ocio Cine (fin de semana) 6,90 € − + Kayak doble - Stand Up (1h) 20 € − + Entrada MUPAC 6 € − + Entrada Museo Marítimo 10 € − + Entrada Refugio Antiaéreo 3 € − + Entrada teatro (Casyc) 4,55 € − + Paddle surf - Stand Up (30 mins) 12 € − + Equipo surf - El Sardi (30 mins) 15 € − + Entrada MAS Gratis − + Total: 0 €

Si accede al centro en coche, dispone de zona azul con tarifas de 0,75 euros por una hora y 1,45 por dos, además de varios aparcamientos. Por ejemplo: el del Ayuntamiento cuesta 3,37 euros por dos horas, y el de Machichaco, junto al Centro Botín, se queda en 2,51, el mismo tiempo.

Al otro lado de la bahía, Somo y Pedreña aguardan como dos enclaves con encanto, a solo media hora en barco desde Santander. Los Reginas es la compañía que realiza el trayecto: 6,50 euros ida y vuelta para descubrir otro de los imprescindibles de la visita.

Actividades de ocio

Una entrada de cine en Cinesa (en el Centro Comercial Bahía de Santander) entre semana cuesta 5,90 y los fines de semana –de viernes a domingo– 6,90. Y para disfrutar del séptimo arte en la ciudad, las entradas van desde los 4,55 euros en el teatro Casyc.

Si prefiere actividades al aire libre, Santander ofrece alternativas para todos los gustos. En la escuela Stand Up puede alquilar una tabla de paddle surf por 12 euros una hora. Un kayak doble cuesta 20 euros, también una hora. Si lo suyo es el snorkel, el equipo se consigue por 4 euros los sesenta minutos. Y por si no sabe qué escoger, el campus multideporte, que combina las tres modalidades por 75 euros. En la escuela de surf El Sardi, alquilar una tabla durante una hora tiene un coste de 10 euros. El neopreno, 5. Y si desea aprender, disponen de cursos semanales: 170 euros por diez horas de clases.

Dicho esto. ¿Es caro Santander? Usted dirá.

