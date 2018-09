El PP de El Astillero perfila su gestora y Arronte anuncia que no será candidato DM El portavoz popular en el Ayuntamiento asegura que el nombre del cabeza de la lista electoral «saldrá de El Astillero» y no de Santander SHEILA IZQUIERDO EL ASTILLERO. Miércoles, 19 septiembre 2018, 07:36

Los movimientos en el seno del Partido Popular de El Astillero para formar la lista electoral que concurrirá a las próximas elecciones han comenzado ya a materializarse. Desde que el pasado mes de junio el presidente de la Junta Local, Carlos Cortina, presentara su dimisión, la formación ha seguido funcionando con un órgano desarmado que urge de una nueva reestructuración para tomar decisiones de calado, como lo es ahora la elaboración de la lista electoral. Los populares de El Astillero quieren que el candidato a las urnas salga del municipio, por lo que ya han trasladado al Comité Ejecutivo del PP los nombres de quienes integrarán la nueva gestora que, una vez constituida, será la encargada de postular a ese cabeza de lista. Un asunto que será tramitado desde Santander mañana, jueves.

Las especulaciones en torno a las intenciones que tiene el grupo popular de El Astillero de cara a las próximas elecciones no han cesado en las últimas semanas. Entre ellas, sonaba a bombo y platillo el nombre de Fernando Arronte, actual portavoz de la agrupación local, desde que el pasado mes de junio Carlos Cortina abandonara la primera línea de la política local. Pero no. No será el cabeza de lista ya que, según pudo averiguar este periódico, la intención de Arronte no pasa por ser el nuevo candidato.

Preguntado ayer al respecto, el portavoz de los populares se descartó de la quiniela de lleno. Y lo hizo de manera rotunda. «No. No lo voy a ser. Eso seguro». Una aseveración que se sumó a otra, la de que el próximo candidato a las urnas «saldrá de El Astillero», no de Santander. De ahí que la formación local haya empezado a organizar una nueva gestora para tener las riendas de una decisión que, según sostienen, tiene que salir del municipio.

Fernando Arronte sí encabezará la dirección provisional, formada por nueve miembros

Arronte no será candidato pero sí se ha postulado como presidente de la Junta Local en esa lista que han llevado hasta Comité Ejecutivo del PP, en donde también figuran nombres ya conocidos en el municipio, como Aarón Delgado, Laura Sanmillán o Consuelo Castañeda.

El PP local ha llevado ante el Comité regional un total de doce nombres -algunos de ellos de reciente incorporación-, aunque serán finalmente nueve los que formen parte de esa gestora. Una vez se obtenga el visto bueno desde Santander, la junta local comenzará a funcionar para elegir al candidato.

El PP de El Astillero no ha pasado por su mejor año ya que ha sufrido en un breve transcurso de tiempo diferentes envites. Como se recordará, fue en mayo cuando la formación pasó de tener seis concejales con representación en la Corporación a cuatro, tras la salida de Javier Fernández Soberón y Bella Gañán -continúan en la cámara plenaria pero como no adscritos-.

Soberón se marchó del PP tras siete años de militancia y habiendo llegado no solo a concejal, sino también a presidente de Nuevas Generaciones de Cantabria. Gañán era una histórica en el PP local, ya que fue durante varias legislaturas concejala de Cultura. Pero no fueron los únicos. Junto a ellos, abandonaron el partido otros dos cargos del PP de El Astillero: Alejandro Hoz, miembro de la Junta Vecinal de Guarnizo y secretario de Deportes de Nuevas Generaciones España y Miguel Ortega, vicesecretario de la organización juvenil y miembro de la Junta Local del PP de Astillero y de la Junta directiva regional.

Un mes después, el portavoz municipal y presidente de la Junta Local, Carlos Cortina, presentaba su dimisión y renunciaba al acta de concejal en El Astillero. Cortina fue alcalde del municipio desde 2006 hasta 2015, año en el que pese a lograr mayoría en las urnas, el pacto entre PSOE y PRC lograron arrebatar al PP uno de sus feudos.