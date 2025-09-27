Dos osos se atiborran de uvas en Liébana Los propietarios de la bodega Picos de Cabariezo calculan que han perdido un cuarto de la cosecha: «No hay noche que no entren»

«No hay una noche que no entren y nos destrocen las parras. No solo se comen las uvas, también se llevan por delante sarmientos y hojas y el daño a la cosecha este año está siendo considerable». José Antonio Parra, uno de los socios de la conocida bodega lebaniega Picos de Cabariezo, cuenta que sufre desde hace unos seis años la visita de osos a sus viñedos, pero que en esta ocasión, estas incursiones están siendo especialmente dañinas en su finca La Blanca, «donde calculamos que hemos perdido una cuarta parte de los frutos». La culpa no es solo de los plantígrados, «uno más grande y otro mediano. También los pájaros y los jabalíes hacen lo suyo».

Parra se muestra muy desanimado porque, aunque al principio los osos que rondaban su plantación no causaban grandes males, ahora «su presencia es cada vez mayor, no solamente en nuestras viñas, sino en toda la comarca. Es ya raro el día que no se les aviste, incluso en el interior de algunas localidades». Picos de Cabariezo cuenta con dos zonas de cultivo de cepas: La Blanca (1,5 hectáreas) y Morillas (4 hectáreas)

En su caso, La Blanca, hace unas fechas «una noche mi hermano Jaime tuvo que espantarlos tres veces. Han venido los guardas, pero siguen apareciendo». Parra comenta que no le cabe duda «de que estos osos tienen buena memoria: llegan a primeros del mes de agosto, cuando comienza a tintar la uva y cada vez que vienen se comen unos cuantos kilos de uvas».

Estampas de vendimia osé Antonio Parra muestra los rastros que han dejado los plantígrados en su viñedo. Cabariezo «En el punto óptimo» Este año, las viñas han llegado al punto óptimo de alcohol antes que otros años y en Picos de Cabariezo están muy satisfechos con la calidad de la cosecha. Plantaron con «buen resultado» 50 cepas de la variedad de Albariño en su campo de Morillas, donde la uva predominante es Syrah. Camino Posada y Pepa Bedoya, durante la vendimia para la firma 'Orujo Mariano Camacho'. Camacho «Mucha uva y buena» Los propietarios de esta firma siguen adelante con la tradición aprendida de sus mayores y recogen las uvas en Las Adras: dice Segundo Cuesta que este año la cosecha «ha sido abundante y de muy buena calidad». Desde su viñedo se domina toda la villa de Potes.

Mientras cuenta, señala las pruebas del rastro de los animales, «que dejan detrás excrementos, las parras desarboladas y unas huellas que, si ha llovido, quedan bien marcadas».

La situación desanima al viticultor. «Es que desanimaría a cualquiera. A nosotros no nos vale con que nos valoren los daños y nos paguen que, por cierto, aún no nos han abonado los daños de la anterior campaña. Pero es que lo que queremos es poder recoger las uvas que son la base de nuestro trabajo y del negocio. Los osos están perjudicando seriamente a los agricultores y ganaderos de la comarca y nadie está tomando medidas».

Vendimia adelantada

Tanto para él como para Javier Blanco, otro socio de la bodega Picos de Cabariezo, estos días están siendo tiempo de cosecha adelantada: Este 2025 ha habido que ponerse a vendimiar antes que otros años porque las uvas han llegado más rápido al punto de alcohol idóneo para su elaboración. Todo el producto «es de calidad», relatan.

Están muy satisfechos de las uvas que han recolectado «lo mismo en la viña de La Blanca, donde iniciamos plantaciones en su momento de forma experimental, de variedades como Syrah, Mencía o Godello, como en la amplia plantación de Morillas (junto a Cambarco), donde la variedad de Syrah es la predominante». Allí también cultivan Mencía y Godello y han plantado «con buen resultado» 50 cepas de la variedad de Albariño.

