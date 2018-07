Aparecen dos cisnes negros en Oyambre 01:18 Javier Rosendo Se trata de especies propias de Australia, por lo que SEO/BirdLife cree que se habrán escapado de algún centro zoológico PILAR CHATO Santander Viernes, 6 julio 2018, 18:15

Quienes hayan paseado estos días por Oyambre se han podido topar con una pareja de cisnes negros. Más allá de la belleza o peculiaridad de su estampa hay que tener en cuenta que se trata de especies que, al no ser de aquí, pueden interferir en la fauna local.

Felipe González, delegado de SEO/BirdLife en Cantabria, explica que se trata de una especie cuya distribución natural es Australia, por lo que no han podido llegar hasta aquí por sus propios medios. La única explicación es que se hayan escapado de algún núcleo zoológico o que alguien los haya soltado.

«No es una buena noticia», dice, y explica que ahora hay que evitar que se asienten en la zona y se reproduzcan. Aunque no están incluidas en el catálogo de especies exóticas invasoras, el responsable de SEO considera que no deberían dejar que se establezcan y reproduzcan en un Parque Natural como es Oyambre por los riesgos que pueden entrañar. Por eso deberían trasladarse a algún centro controlado. Desde la Consejería del Medio Rural explican que, al no ser una especie considerada invasora, no hay prevista ninguna intervención.

Lo más probable es que estos cisnes negros hayan llegado desde Asturias o el País Vasco. Hace unos años también se localizó una pareja por la zona de Santoña.