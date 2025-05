Comillas restaurará el antiguo 'secaderu' de redes con una subvención europea

Lucía Alcolea Santander Sábado, 17 de mayo 2025, 08:31 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Comillas llevará a cabo la restauración integral del antiguo 'secaderu' de redes, ubicado frente a la playa de la localidad y seña de identidad de la villa. Lo hará gracias a una subvención del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Agricultura (Fempa), a través del Grupo de Acción Local Sector Pesquero Occidental de Cantabria.

El histórico 'secaderu' «conserva un alto valor simbólico», explicaron desde el Ayuntamiento, pero en algunos puntos se encuentra deteriorado por la climatología adversa y su cercanía al mar, por lo que se procederá «a su restauración integral». La actuación incluirá revisar los elementos y pintar los soportes de blanco, color tradicional de este tipo de infraestructuras. El presupuesto base de licitación es de 13.732 euros.

El sistema de megafonía de la playa, operativo durante la temporada estival, será sustituido por una instalación «de última generación y más eficiente, basada en el ahorro energético y resistente a las condiciones marinas». El nuevo equipo contará con bocinas certificadas EN.54-24, un sistema de canalización soterrado y materiales de alta durabilidad. El presupuesto de esta actuación asciende a 9.579 euros. Ambos proyectos se encuentran en proceso de licitación y los interesados en participar pueden presentar su oferta económica y declaración responsable, firmada electrónicamente, antes del próximo miércoles, 21 de mayo.

Según la alcaldesa, Teresa Noceda (PRC), «la tradición marinera de Comillas es un legado que debemos conservar y preservar» y el proyecto actual «nos permite recuperar estructuras históricas» y a la vez, ofrecer un servicio de información «más moderno y eficiente». El sistema de megafonía de la playa es empleado por el servicio de socorrismo para informar a los bañistas acerca de la temperatura ambiente y del agua, entre otros aspectos.

Por su parte, el concejal de Turismo, Julián Rozas (PSOE), explicó que esta subvención, «se enmarca en una estrategia más amplia para diversificar la oferta turística del municipio y lograr que los visitantes se acerquen a esta zona durante todo el año, contribuyendo así a la dinamización de la economía».

Para concluir, desde el Consistorio aclararon que la restauración del 'secaderu' de redes no forma parte del ámbito de actuación del proyecto de renovación del Frente Litoral, ya que «está ubicado en un área que no es municipal». El plan para modificar la zona de la playa se basa en reorganizar las plazas de aparcamiento y el espacio verde conocido como 'Los Pinares', otro emblema de la localidad. Las dos intervenciones no tienen nada que ver y se enmarcan en proyectos distintos.