El 112 sopla las velas en Comillas

El Servicio de Emergencias 112 de Cantabria sopló ayer las velas de su veinte cumpleaños en la campa del Palacio de Sobrellano de Comillas. Eran las once de la mañana y un corrillo de familias rodeaba el helicóptero del Gobierno de Cantabria que el 112 emplea para las distintas emergencias. El aparato amarillo atraía la atención de todos los visitantes, protagonista indiscutible en esta exhibición de vehículos de emergencias que brillaban sobre el verde de Sobrellano.

La idea, explicaba David Piedra, coordinador del centro 112 de Emergencias en Cantabria, «era hacer algo vistoso», porque su trabajo, el de los que reciben las llamadas 24 horas al día durante 365 días, no se ve, aunque resulta primordial para que todo funcione. Y el «pájaro» ayer se vio de lejos y de cerca. Fue el atractivo para todos los niños y niñas, que se lo pasaron bomba en esta especie de parque de atracciones gratis que se montó en Comillas. Porque además del helicóptero, los bomberos del parque de Valdáliga llevaron dos autobombas, una escala y el vehículo de mando.

El público podía subirse a la escala y sentir ese hormigueo de medio miedo en el estómago. A la entrada del parque, un camión que se emplea por si es necesario establecer un puesto de mando avanzado. Y al lado, una cuadrilla de montes con Severiano Arenal, jefe de comarca, a la cabeza, y su vehículo de incendios forestales, otra atracción. También estuvieron presentes las agrupaciones de Protección Civil de Cabezón de la Sal, Comillas y Reocín, la Cruz Roja con sus 'juguetes' de buceo y un hospital de campaña del 061. Todo para que la gente «conozca cómo se realiza el servicio y cómo funcionamos», explicaba David.

Emociones fuertes

La exhibición incluyó un simulacro de rescate, en plena campa de Sobrellano, con la gente a unos metros del helicóptero y los móviles grabando. Algunos no daban crédito porque no todos los días uno asiste a una escena de este calibre en directo, con las hélices del helicóptero haciendo temblar la tierra y el sonido atronador en la cabeza. Uno de los rescatadores, Manuel Díaz, colocaba ayer el arnés a los niños para que vieran lo que era estar suspendido a medio metro del suelo (el cable en total mide 70 metros de largo). «Son héroes», decía David y Manuel le restaba importancia. «Héroes no, lo que pasa es que no es un trabajo como otro cualquiera, pero con formación, entrenamiento y disposición logramos hacerlo», aseguraba.

Los niños, con el arnés colocado, pudieron conocer la sensación de quedar suspendidos

Desde luego que lo logran. Después del simulacro, la gente aplaudió y algunos se emocionaron. «Me ha parecido bastante impresionante», decía Elena Domínguez, una joven comillana. «Está muy bien, porque normalmente no tienes acceso a este tipo de cosas». Un hombre a su lado decía que se echaba de menos «alguna representación de la Guardia Civil». Por allí estaba también la alcaldesa, Teresa Noceda, «orgullosa y agradecida porque se haya elegido Comillas para realizar esta exhibición», que bajaba encantada de la autoescala.

De Protección Civil estaba Álvaro Martín, jefe de la agrupación en Cabezón. «Es importante divulgar nuestro trabajo para que la gente conozca cómo nos coordinamos los diferentes servicios en el 112», explicaba. A su lado, tres jóvenes de la Cruz Roja exhibían su material. «Hacemos búsquedas de personas en el mar y buceando», detallaba Alfonso Diego mientras mostraba una moto de 30 kilos que sirve para ir bajo el agua «cuando hay mucha superficie que cubrir». Todos hablaban de su trabajo con normalidad, tranquilos, como si no se jugasen su vida para salvar la de otros.