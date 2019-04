Arranca la construcción del nuevo polideportivo Las obras tienen un periodo de ejecución de nueve meses. :: H. Ruiz El colegio Marqués de Valdecilla dispondrá de su propio pabellón el próximo curso HÉCTOR RUIZ Miércoles, 17 abril 2019, 07:13

Cuando parecía que el demandado polideportivo para el CEIP (Colegio de Educación Infantil y Primaria) Marqués de Valdecilla no iba a llegar a materializarse nunca, arrancan las obras. La empresa encargada comenzó con los trabajos en el lugar a finales de marzo. Desde el Ayuntamiento de Medio Cudeyo confirman que «todo marcha a buen ritmo», y los obreros ya se encuentran «allanando el terreno». La inversión del proyecto, de en torno a 800.000 euros, es afrontada íntegramente por el Gobierno regional a través de su Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

El proyecto debió enfrentarse a una piedra en el camino cuando, en mayo de 2018, quedó desierto el concurso para la construcción. Meses después el titular de Educación, Francisco Fernández Mañanes, anunció que llevaría a cabo una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa por 800.000 euros. Dicho y hecho, aunque no tan pronto como se adelantó en un primer momento, cuando se apuntó a que los trabajos arrancarían a finales del pasado año.

Finalmente han arrancado el pasado mes y «van muy bien», manifestó el concejal de Obras, Urbanismo y Juntas Vecinales, Alfonso Maza. La edil de Educación, Cultura y Juventud, Yolanda Valle, también confirmó el buen ritmo de la construcción. Asimismo, Valle reconoció sentirse «especialmente ilusionada de que se lleve a cabo el proyecto durante esta legislatura».

Además, la concejala, que es profesora en el mismo colegio Marqués de Valdecilla, explicó que la presencia de los obreros no está causando problemas en el desarrollo normal del centro. Aunque, eso sí, se ha ocupado parte del campo de juegos y se han cubierto algunas zonas. Sin embargo detalló que «estamos organizando todo bastante bien» al tiempo que apuntó que «sabíamos que el pabellón no iba a aparecer de un día para otro, pero yo como maestra no tengo la sensación de que se estén causando molestias».

La ejecución del proyecto tiene un plazo de nueve meses. De no surgir más problemas, estaría finalizado «en diciembre del próximo año», señala la concejala. De ser así, el próximo curso en el colegio no arrancaría con este nuevo espacio deportivo disponible, aunque «sólo sería durante el primer trimestre».

Un largo camino

El proyecto para dotar de un espacio deportivo cubierto propio al Marqués de Valdecilla lleva un largo recorrido a sus espaldas. «Venía de antes de esta legislatura», recordó Valle a la vez que insistió en que «ha sido un largo camino», sobre todo cuando el pasado año la licitación quedó desierta y corría el peligro de que se tuvieran que reiniciar todos los trámites de nuevo. Finalmente, no fue así, y la Consejería optó por la encomienda de gestión.

Desde el colegio siempre se ha insistido en la necesidad de la construcción de este espacio, puesto que hasta la fecha deben compartir el pabellón polideportivo municipal Mies del Corro con el IES Ricardo, una situación que, tal y como explicó la directora del Marqués de Valdecilla, Belén Tobar, les impide «distribuir los horarios según los criterios pedagógicos oportunos». Además, el colegió también apuntaba a los problemas de seguridad que implica el traslado de los alumnos hasta el pabellón, sobre todo cuando el tiempo no acompaña.

El proyecto del polideportivo establece su construcción en una superficie de 890 metros cuadrados con un espacio polivalente, que incluye vestuarios, aseos, despacho para monitores y almacenes. «Hemos apostado para que este colegio tenga las mejores instalaciones posibles, y la oferta educativa de Medio Cudeyo se verá reforzada con el nuevo gimnasio», recordó al respecto Mañanes durante una reunión con el equipo directivo escolar el pasado año.

Además, el gimnasio no sólo será accesible y disfrutado por el centro educativo. El objetivo es el de dotar al municipio de un espacio que puedan disfrutar todos los vecinos. Con su construcción, se aliviaría la actividad del concurrido pabellón polideportivo Mies del Corro, lo que supondría dar salida a una vieja reivindicación del municipio, demandada desde hace años por toda la comunidad escolar.