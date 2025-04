Arranca la Semana Santa santanderina con una reflexión sobre el papel de las hermandades

La Catedral de Santander ha acogido este sábado la lectura del pregón de la Semana Santa 2025, de la que se ha encargado el Hermano ... Mayor de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, José Antonio Fernández Cabrero, que ha querido invitar a los presentes a hacer una reflexión sobre la figura de la Virgen María y del propio papel de las hermandades a nivel fraterno, caritativo y social.

Bajo el título 'Reflexiones de Semana Santa', el pregón ha sido el primer acto público de la Semana Santa en la capital, que este año contará con catorce procesiones y la participación de más de 2.000 personas. Además, en su programación contará este domingo con una salida extraordinaria de la Cofradía de la Inmaculada con motivo del centenario de su imagen 'Cristo con la Cruz', el estreno del paso infantil de la Cofradía de la Esperanza, y un concierto de bandas en la Plaza Porticada el Domingo de Ramos.

En su intervención, Fernández Cabrero, que dejó su Cantabria natal hace 45 años y puso rumbo a Sevilla y ahora lidera una hermandad con más de 16.000 miembros, se ha salido del 'clásico' pregón de Semana Santa y ha querido interpelar y conectar en todo momento con los fieles reunidos en la Catedral de Santander. «Esto no es un pregón dulce, es más una reflexión y un poco de todo», se ha atrevido a decir rápidamente nada más subirse al atril. «A mi edad ya no me alimento del aplauso, tengo el valor de decir lo que pienso, pensando bien lo que digo, por supuesto». Mientras ha vuelto a repetir que sus palabras eran más parecidas a una tertulia cofrade. «He venido hasta Santander con las ganas de haceros preguntas mientras voy hablando, pero lamento que no pueda hacerlo de esa manera».

Entre todas las cuestiones que ha expuesto, el Hermano Mayor de la Hermandad de Sevilla ha compartido muchos interrogantes sobre las propias hermandades. «Tenemos que plantearnos si llevamos a cabo una actualización como hacen los médicos, arquitectos y abogados. ¿Cuándo fue la última vez que leísteis un contenido espiritual de consumo diario», ha extendido a los presentes. «Si no se responde con firmeza, es que nos hemos quedado en una fe de la Primera Comunión».

Al término del pregón, ha sido el turno de la Banda Municipal de Música de Santander, que ha interpretado un repertorio de marchas procesionales, entre ellas, 'Entrada en Jerusalén', 'Iesus Nazarenus', 'Mater Desertorum', 'Semana Santa en Santander', 'Adoración', 'Getsemani' y 'Hosanna in Excelsis'.