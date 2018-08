El Ayuntamiento multa a la empresa que gestiona Escenario Santander por desconectar las alarmas Roberto Ruiz La sanción, de 500 euros, alude a un uso indebido del espacio, la celebración de un catering en la sala de conciertos y la instalación de una cocina PILAR CHATO Santander Martes, 7 agosto 2018, 19:59

El Ayuntamiento de Santander sancionará con 500 euros a la empresa Delfuego Booking, la concesionaria de Escenario Santander, por hacer un «uso inadecuado del espacio, tener desconectadas de forma bastante habitual las alarmas del edificio y haber realizado un evento de catering dentro de la sala de conciertos». La sanción ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local tras la inspección del servicio municipal de prevención de riesgos laborales en el espacio ubicado en el parque de Las Llamas. Allí comprobaron que, además de no conectarse las alarmas se había habilitado una sala de preparación de alimentos con cocina de gas y horno en los vestíbulos de independencia que comunican con los locales que utiliza la banda de música.

Delfuego Booking es la empresa que, junto a Heart of Gold, creó la UTE La Campa y organizaron este año los conciertos de la Semana Grande, incluído el fallido de David Guetta sobre el que el Ayuntamiento ha abierto un expediente informativo aún pendiente de resolverse.

Para los servicios técnicos municipales, las irregularidades detectadas en Escenario Santander constituyen un caso de «cumplimiento defectuoso del contrato» y lo califican con carácter leve, «por no afectar a las condiciones esenciales del contrato ni implicar incumplimiento de las condiciones económicas previstas». Por ello, la multa se queda en 500 euros, la penalización máxima establecida para los incumplimientos de carácter leve.

En caso de no pagarse la multa, el Ayuntamiento de Santander se descontará de la garantía depositada. Además, la Junta de Gobierno Local advierte a la concesionaria de que está terminantemente prohibida la desactivación de cualquier sistema de alarma del edificio bajo ninguna circunstancia y que solo se autoriza la realización en estas instalaciones de aquellas actividades previstas en los pliegos del contrato. También se comunica que cualquier nuevo incumplimiento de las medidas de seguridad podrá ser causa de resolución del contrato.

El Ayuntamiento explica en una nota de prensa que la apertura de este expediente sancionador ya fue comunicada por el equipo de gobierno al resto de grupos políticos en la Comisión de Administración y Participación Ciudadana y que se les informó de que se había celebrado una reunión entre el servicio municipal de extinción de incendios y la empresa concesionaria para analizar la implantación de todas las medidas correctoras necesarias.

El pasado mes de mayo, la concejala no adscrita Cora Vielva (ex de Ciudadanos) denunció públicamente tres «graves irregularidades» en Escenario Santander que, de no subsanarse, podrían llevar al «cierre» de estas instalaciones municipales. Un mes antes ya había alertado de la ausencia de un plan de evacuación de emergencias, haciéndose eco del informe de un técnico del Consistorio.

En esta ocasión, Vielva aludía a la ausencia de medidas de seguridad ante una emergencia, de un estudio de evaluación del ruido en el espacio donde ensaya la Banda de Música Municipal y a la falta de personal para realizar estudios higienistas «quince años después» de que se aprobara la ley que obliga a contar con este profesional. Entre las irregularidades que citaba se encontraban las alarmas «desconectadas y mal situadas», carteles de salida «confusos», puertas que «tropiezan» con otras al abrirse o la «ocupación» de pasillos de evacuación por máquinas expendedoras .