Diez días después, el Ayuntamiento de Santander no aclara por qué había documentos en la basura

Hace diez días aparecieron cajas llenas de documentación municipal con datos personales de empresas y vecinos junto a un contenedor en la calle Isabel ... II, a escasos metros del edificio municipal localizado en la intersección con la calle la Paz. A pesar del tiempo transcurrido y de que, según avanzó El Diario Montañés, para la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la aparición de esa información en la calle es denunciable, el Ayuntamiento de Santander aún desconoce por qué llegaron ahí esos papeles.

Según explicó en el último pleno el concejal de Recursos Humanos y Patrimonio, Daniel Portilla, ya se ha iniciado una investigación a través de diligencias informativas, «asignando a un funcionario municipal la tarea de recopilar información, documentar los hechos y verificar su autenticidad, con el propósito de emitir un informe detallado que determine si es necesario iniciar un procedimiento administrativo y, en su caso, identificar a los responsables y posibles infracciones disciplinarias». En este proceso, se está analizando el tipo de datos personales y la naturaleza de la información contenida en los documentos: «Si las diligencias concluyen que hubo alguna negligencia, se aplicarán medidas disciplinarias».

A pesar del revuelo que se generó tras la aparición de estos documentos, –entre los que figuraban nombres completos, DNI, direcciones postales y correos electrónicos–, Portilla dice que no implica una filtración de «alto riesgo». «Ya se ha notificado el incidente a Protección de Datos, aunque no se ha contactado a las personas afectadas, ya que, según la evaluación inicial, la filtración no parece entrañar un alto riesgo para sus derechos y libertades, condición requerida para dicha notificación», añadió. Así, la entidad estatal ya ha enviado una comunicación al Consistorio en la que, después de hacer una valoración inicial, «su departamento de innovación tecnológica valora positivamente las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Santander y no prevé llevar a cabo más acciones», añadió.

En su explicación sobre lo ocurrido tras la pregunta que hizo el PRC, Portilla matizó que si el delegado de protección de datos considera que debe hacerse una auditoría, se realizará. «Es un asunto que le compete a él recomendar. Las labores del delegado de protección de datos son asesorar, supervisar y servir de enlace con la Agencia Española de Protección de Datos. No tiene la obligación de emitir un informe específico, pero está preparado para colaborar si la agencia lo solicita, reportando directamente al nivel jerárquico más alto del Ayuntamiento». A su juicio, los procedimientos de gestión documental son claros y adecuados, pero el Ayuntamiento reforzará su «conocimiento» para prevenir futuros incidentes.

La información que apareció

Entre los documentos que aparecieron junto a la basura y que podían verse a simple vista, la mayoría estaban vinculados al servicio de Parques y Jardines. Había correos electrónicos entre empresas y personal municipal y notificaciones a vecinos, donde estaban sus nombres completos, direcciones postales y números de los documentos de identidad. Según el Consistorio, las cajas estuvieron solo una hora en la calle; según el PRC, estuvieron ocho horas.

No es la primera vez que ocurre un episodio similar. De hecho, en 2021 aparecieron cientos de sobres con notificaciones de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria (ACAT) junto a su sede, en la calle Ataúlfo Argenta. También aparecían nombres, apellidos y dirección de los destinatarios dentro de cajas y bolsas de basura que permanecieron horas en la calle.