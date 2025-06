La tramitación de la OLA en Suances se retrasa por un «error» administrativo

Suances está teniendo dificultades para poner en marcha este verano el servicio de estacionamiento de pago como se había anunciado. El pliego de condiciones elaborado ... por el Ayuntamiento para proceder a su contratación contaba con un error que impide que se desarrolle el procedimiento. El fallo viene derivado de incluir dentro de la zona de aparcamiento de pago el área de La Bárcena, de propiedad privada, que se encuentra arrendada por el Consistorio con un plazo previsto que no supera el año natural, «lo que podría provocar graves alteraciones en la ejecución del contrato». Así lo ha reconocido el alcalde del municipio, Andrés Ruiz Moya (PSOE), que, mediante un anuncio emitido por el Ayuntamiento, ha puesto en conocimiento de todas las personas interesadas la situación.

El regidor puntualiza que a la solución a la que se ha llegado es que este estacionamiento se gestione de manera independiente, directamente por el Consistorio, como viene haciéndose actualmente, sacando el mismo de la zona de OLA. Para ello, se elevará al pleno la modificación de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas para implantar el nuevo sistema, excluyendo a La Bárcena.

La medida fue anunciada en diciembre de 2023 El Ayuntamiento de Suances estudiaba ya en diciembre de 2023 implantar el estacionamiento de pago de cara al pasado verano. Así lo dieron a conocer los responsables municipales en un encuentro con los hosteleros del municipio, al que también asistieron los portavoces de la oposición. Todas las partes estuvieron de acuerdo con adoptar la medida, aunque no se entró en los detalles, ya que el alcalde, el socialista Andrés Ruiz Moya, explicaba por entonces que no había «nada concreto».

Los efectos de aplicar esta modificación implicarán la retroacción en el procedimiento en el momento de aprobar el expediente y autorizar el gasto y la apertura de un nuevo plazo para la presentación de proposiciones. El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 6 de mayo.

Paralelamente, como también ha informado el alcalde, el Ayuntamiento de Suances ha tenido que realizar una subsanación requerida por la Demarcación de Costas con la que no se contaba, que fue solicitada una vez conocerse la noticia, por medio de este periódico, de la intención de implantar el estacionamiento de pago. «Entendíamos que ahí Costas no tenía nada que ver», explica Ruiz Moya, que indica que estarían afectadas cien plazas. Por lo tanto, aunque no descarta que este verano pueda ser una realidad, no lo asegura. «Seguiremos avanzando pero lo veo un poco justo, se nos echa el tiempo encima», lamentó.

Los grupos de la oposición (PP y PRC) han criticado este nuevo revés en la tramitación. Así, el portavoz popular, Carlos Montes, achaca el mismo a «un fallo completamente inconcebible». Así, considera que «cuando los proyectos tienen cierta envergadura, el alcalde de Suances no tiene capacidad de sacarlo adelante, como ocurre con el funicular». «No podemos estar con esas cosas», incidió.

En la misma línea, el portavoz regionalista, Sergio Casanova, opina que el equipo de gobierno «debería haber previsto esto, porque son perfectamente conocedores de los plazos». Así, recuerda que su grupo ya advirtió en el último pleno de que «iba muy tarde porque es un concurso de servicios y tiene unos plazos». Según sus cálculos, debería haber estado adjudicado «como muy tarde a primeros de junio». Y llegada esta fecha, esta seguro de que «ya no da tiempo» para aprobarlo en época estival. Una vez adjudicado el servicio, apunta el regionalista, la adjudicataria tendrá que proceder a «pintar todas las plazas y poner todos los parquímetros», además de dar un tiempo a la gente «para que se adapte».

Al igual que el portavoz del grupo popular, el regionalista compara esta situación con la del funicular, «ese proyecto estrella que vendieron a bombo y platillo para las elecciones», ironizó.

Estos temas podrían salir a relucir en el pleno que tendrá lugar esta tarde en el Ayuntamiento, aunque no se contemplan en los puntos del orden del día predeterminados.