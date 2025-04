Héctor Flórez presenta Aventuras de Amistad y Rock&Roll en la librería La Libre

Ángela Casado Santander Viernes, 4 de abril 2025, 20:28 Comenta Compartir

Héctor Flórez tiene parálisis cerebral, pero eso no le ha impedido perseguir sus sueños. De hecho, ya ha publicado dos cuentos, Laika me lleva sobre ruedas y Aventuras de Amistad y Rock&Roll. Ambos, recaudando dinero a través de la herramienta crowdfunding. Con sus historias, trata de motivar a niños que también sufren parálisis cerebral para que luchen por sus sueños y uno de sus lemas es 'No hace falta andar para avanzar en la vida'.

Este joven cántabro presentará este sábado a las 18.30 horas su segundo cuento en la librería La Libre (en la calle Rampa de Sotileza).Como explica este escritor, «para mí, cualquier encuentro que realizo es una oportunidad para explicar que hay muchas formas distintas de avanzar en la vida. Y en las presentaciones de mis cuentos enfoco este mensaje para los niños y niñas».

En Aventuras de Amistad y Rock&Roll, Flórez creó varios personajes que a lo largo del relato tienen que ir interactuando con Sara, la niña protagonista del cuento, que utiliza silla de ruedas. «Es una historia muy inclusiva y con mucha motivación».