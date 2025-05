Los sindicatos cifran en un 52,3% el seguimiento de la huelga de los docentes

Las primeras horas de la huelga docente por la adecuación salarial del profesorado dejan un único dato del 52,3% de participación según la Junta ... de Personal Docente. Educación no ofrecerá su contabilización hasta que finalicen los cursos en horario de tarde, pero sí que ha confirmado que mantiene la última oferta encima de la mesa «a pesar de la huelga». La mitad de los docentes del 60,49% de los centros públicos de Cantabria, que fueron consultados a mediodía, han secundado el paro. De hecho, para las organizaciones sindicales la convocatoria ha sido «un éxito total y absoluto», que demuestra «el respaldo masivo de los docentes a las reivindicaciones salariales y laborales». Van más allá, la movilización implica para los sindicatos que «el profesorado ha dicho basta. Basta de desprecio. Basta de decisiones unilaterales. Basta de políticas que degradan la educación pública y menosprecian a sus profesionales».

Aunque Educación ha apostado por esperar a que finalice la jornada para ofrecer un porcentaje «oficial y contrastado», ha avanzado que con un 83,75% del total de centros de trabajo obligados a introducir los datos del seguimiento de la huelga (a las 11.30 horas de la mañana), tenemos un seguimiento del 32,39% del profesorado. «Esta información es aportada directamente por las direcciones de los centros educativos en la plataforma de seguimiento de la huelga de YEDRA», ha señalado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

El consejero de Educación, Sergio Silva, previo a presidir el pleno del Consejo de Formación Profesional, ha aclarado que a pesar de la huelga, «la última propuesta de Educación (llegar a 150,23 euros más al mes en 2028) sigue vigente, incluso, después de la manifestación». Silva cree que »las oportunidades hay que aprovecharlas, pero vamos a mantener la propuesta encima de la mesa todo el tiempo posible«.

Con la oferta de Educación, los docentes de Cantabria serían «los segundos mejores pagados y los mejores formados de España», algo que, ha destacado el consejero, «es bueno para los docentes y más que bueno para la sociedad en general». Sin embargo, son dos de las cuestiones por las que la Junta de Personal Docente llama al seguimiento de la huelga y que han ocupado un papel protagonista entre los repartos de información y los gritos en las manifestaciones.

Las sensaciones entre los sindicatos han sido positivas: «Tenemos una cifra significativa -de seguimiento- si se tiene en cuenta que esta convocatoria se desarrolla bajo unas condiciones anómalas, impuestas por la Consejería de Educación, con servicios mínimos abusivos e irracionales». Los servicios mínimos, de hecho, fueron una de las cuestiones sobre las que las organizaciones de representación del profesorado han puesto el foco durante los días previos. Aseguraban que «coartaban el derecho a huelga de los docentes», mientras que, a juicio de Silva, «responden al momento en el que se celebra la huelga». El responsable de Educación ha subrayado que se ha abordado la situación «con una mirada especial para atender a los alumnos de segundo Bachillerato, que solo tienen esta oportunidad y si nos equivocáramos, sería irremediable el perjuicio».

Además del paro en los centros educativos, los sindicatos docentes convocaron concentraciones en toda la Comunidad. Acciones, según la Junta de Personal, «descentralizadas» que han transcurrido desde las 09.00 horas de la mañana y que han congregado a docentes en ocho cabeceras de comarca: Castro Urdiales, Laredo, Santander, Torrelavega, Reocín, Alceda, Potes y Cabezón de la Sal.

Comunicación tras la negociación fallida

La negociación sigue paralizada a pesar de los intentos del consejero previos a la huelga del 28 y 29 de mayo. De hecho, Sergio Silva ha asegurado que intentó «mantener contacto 'in extremis'» con los sindicatos los días previos a la huelga docente. El consejero Silva ha destacado que «intentamos desconvocar la huelga, continuar con la negociación, intentamos apelar a esa sensatez presupuestaria y también, a lo que creemos que es bueno para los docentes de Cantabria». Una información que la presidenta de la Junta de Personal, Rus Trueba, ha desmentido: «No hemos tenido ninguna comunicación desde que se levantó de la mesa tras una propuesta inaceptable y sin moverse un milímetro». Una cuestión que tampoco comparte el consejero que ha sostenido que «no nos hemos levantado de ninguna mesa como dicen los sindicatos». De hecho, «jamás vamos a estar fuera del diálogo».

Silva también ha lamentado que los sindicatos «consideren que no tengo capacidad negociadora» , sobre la petición de reunión con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Cree que Buruaga «ha sido clara en este asunto; soy yo como consejero del área, en este caso, de Educación, quien se ocupe de este asunto, y me parece que es lo más razonable». A pesar de ello, ha dicho, «entiendo que es la estrategia o la postura de los sindicatos» para escalar «el debate a una instancia política superior, pero creo que no es necesario y creo que no ayuda a que lleguemos a un a un entendimiento».