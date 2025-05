Buenos días con octavillas y pegatinas

No fue un día de clase más. Al menos así se ha sentido este miércoles a primera hora de la mañana en la entrada de ... varios centros de enseñanza de la capital cántabra, durante el primer día de la huelga docente. Las típicas escenas de numerosos padres con el coche estacionado en doble fila se dieron menos de lo habitual, ya fuera porque algunos decidieron que sus hijos no acudieran a los centros y apoyar así la reivindicación de maestros y profesores.

Aunque la tranquilidad ha marcado la tónica de la jornada, muchos de los docentes, que no pudieron secundar la huelga y asistieron a su puesto de trabajo, lo hicieron vestidos con camisetas o complementos de color verde para apoyar al resto de sus compañeros, como sucedió en el IES José María de Pereda, de Santander, y en el que no hubo piquete informativo por parte de los sindicatos.

Ampliar Los sanitarios recibieron en Valdecilla el apoyo de la 'marea verde'. Roberto Ruiz

En una situación opuesta se han encontrado los CEIP Cisneros y Antonio Mendoza, ambos en la capital, donde se registró un mayor movimiento y trasiego por parte de los docentes que repartieron a las entradas de sendos colegios octavillas y pegatinas para que los padres conocieran de primera mano los motivos que han desembocado en estos dos días de huelga y en el que invitan a recibir su apoyo.

A las puertas del CEIP Cisneros varios han sido los padres que no sabían que había huelga o descubrieron 'in situ' las razones de la protesta. «Los profesores no nos han informado de los motivos o los objetivos que se pretenden conseguir con esta huelga, pero sí nos dijeron que habría servicios mínimos garantizados y las clases se iban a desarrollar con cierta normalidad», ha explicado Alfonso Señas, padre de alumnado. «También nos explicaron que los padres que consideráramos podríamos participar en la huelga no trayendo a los niños».

Con mayor desconocimiento se ha encontrado otra madre, Miriam Pérez, que no se había enterado de la protesta hasta que llegó al colegio. Aunque compartió el motivo de las movilizaciones de los docentes: «Está bien porque aunque trabaje en otra profesión, hay que luchar por la actualización de los salarios».

Apoyo a los sanitarios

Uno de los momentos más curiosos del primer día de protestas se produjo a las puertas del edificio 2 de Noviembre, de Valdecilla, cuando varios docentes se sumaron a la tercera jornada de concentración convocada por el sindicato ATI y mostrar su apoyo a los trabajadores sanitarios.

En el caso de Pedro Cortés, profesor de Secundaria, y Esther Sánchez, maestra de Educación Infantil, han destacado que se han sumado a la concentración de los sanitarios para defender lo público: «Es nuestro principal vínculo». Los docentes coinciden que «tenemos reivindicaciones distintas, pero la base está clara, la sanidad y la educación pública es lo que tenemos que defender».

Desde los sindicatos docentes señalan que este jueves, en reciprocidad, los trabajadores sanitarios se sumarán a la manifestación que partirá por la tarde desde la sede de la Consejería de Educación en el Río de la Pila.