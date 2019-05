Igual pide el voto para que Santander «camine con fuerza hacia el progreso» La candidata del PP a la Alcaldía hace balance de campaña y asegura que todas sus propuestas «son viables y realistas» DM . Santander Viernes, 24 mayo 2019, 14:45

La candidata del PP a la Alcaldía de Santander, Gema Igual, ha pedido este viernes la confianza y el voto para que Santander «camine con fuerza» hacia el progreso social, económico, urbano y cultural.

También ha asegurado que han adoptado el lema de su campaña, 'Por Santander', porque «los santanderinos son el corazón que hace latir la ciudad» y los que la llevan a «dar el paso» para poder continuar al frente del Ayuntamiento de Santander.

Así lo ha indicado Igual en una rueda de prensa de balance de campaña en la sede del PP en la que ha comparecido junto con el resto de la candidatura, así como con algunas personas que han formado parte del equipo de gobierno durante los últimos cuatro años, según informa EFE.

«Todo lo que esta ciudad ha conseguido avanzar, ahora no puede sufrir un parón, no se merece ir marcha atrás y por eso, con este atrevimiento, me pongo aquí a pedir el voto para Gema Igual y para el PP», ha destacado la candidata.

Igual ha indicado que todas las propuestas de su programa han sido «estudiadas» y, por ello, a su juicio, «son viables y realistas» porque son fruto de la experiencia que ya tienen y de haber escuchado a los vecinos y colectivos de la ciudad durante estos cuatro años.

«Anuncié también que iba a ser una campaña limpia y así ha sido, cosa que no pueden decir otros partidos. También dije que iba a distinguirme del resto de los candidatos por mi valía, profesionalidad y mis propuestas para Santander«, ha apostillado.

La candidata ha destacado que, durante la campaña, el resto de los partidos políticos ha empleado el lema de «todos contra Gema» porque han hablado desde el «rencor del pasado» y no desde la «ilusión del futuro» que, en su opinión, le caracteriza a ella y su equipo.

Y ha asegurado que todos los partidos que concurren en estas elecciones a la Alcaldía de Santander, porque «así lo han manifestado», se han unido «en bloque» para evitar que vuelva a ser alcaldesa.

Así, ha considerado que El PSOE lo único que quiere es gobernar Santander para «entregar el trofeo» a Pedro Sánchez, el PRC reniega de sus ocho años de coalición con el PP y prefiere a Podemos como socio de Gobierno, Ciudadanos un día pacta con unos y al día siguiente con otros, y Vox que ya ha anunciado que no apoyará a los populares.

Además, ha señalado que quiere ser la primera mujer que gane las elecciones a la Alcaldía de Santander porque, según ha dicho, su partido es el «único» que tiene tres candidatas al frente del Gobierno regional y de los dos ayuntamientos más importantes de la comunidad.