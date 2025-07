Cerradas las piscinas de Tanos y Puente San Miguel por excrementos en el agua

Javier Gangoiti Torrelavega Miércoles, 9 de julio 2025, 12:53 Comenta Compartir

La aparición de excrementos en dos piscinas municipales de la comarca del Besaya, en Tanos (Torrelavega) y Puente San Miguel (Reocín), ha arruinado los planes de baño en las últimas horas. Ambos hechos tuvieron lugar el martes. En el primer caso, no se sabe si se trata de algo intencionado o no; en el segundo, el «regalo» llegó directamente en forma de una bolsa de heces flotando en el agua. La procedencia humana de dichas heces solo ha podido ser corroborada en el caso de la piscina municipal de Tanos, donde el autor, con o sin intención -no lo saben-, habría defecado directamente en el vaso grande de la piscina. Tanto este como toda la instalación de la piscina en Puente San Miguel se encuentran clausuradas desde entonces y hasta nuevo aviso por parte de sendos Ayuntamientos, que han iniciado un protocolo sanitario y esperan a recibir cuanto antes los resultados de la analítica.

Coinciden en día y en el fondo, pero la manera de arruinar el baño a unos y otros ha sido distinta. En Torrelavega, el concejal Nacho González, aunque sin poder comprobar la intencionalidad, apunta directamente a una deposición durante el baño; su homóloga en Reocín, Margari Martínez, como todo el Ayuntamiento, han mostrado su rechazo a este «regalo» en forma de bolsa, unos hechos que la edil llega a asociar con un posible «reto viral». Al parecer, sí existe un reto viral según el cual el autor defeca en una piscina. Parece que tuvo éxito hace unos dos veranos y parece que ahora está de moda otra vez.

¿Y cuándo estarán limpias las piscinas? Ambos ayuntamientos están a la espera de los resultados del protocolo y deseando poder garantizar la salubridad del baño lo antes posible. En Torrelavega, tras depurar el agua y tomar muestras para comprobar si hay presencia de la bacteria E.Coli, esperan tener «este jueves día 10 los resultados de los análisis»; de ser positivos, confirman, el agua ya será apta para el baño. El protocolo también está siendo similar en Reocín, donde su concejala responsable, Margari Martínez, informaba así a los vecinos: «Puede parecer que está limpia, pero pueden quedar bacterias». Según dice, este martes, en una jornada de calor y con mucha gente en la piscina, nadie se dio cuenta de lo ocurrido hasta que salió a la superficie.