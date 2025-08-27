La Magdalena encabeza las visitas estrella de Santander Entre los sitios más frecuentados por los viajeros también están el Paseo Marítimo y las playas de El Sardinero

¿Cuál diría que es el destino estrella de Santander entre los visitantes? Un sondeo a pie de calle por la ciudad confirma que hay pocas dudas con la respuesta: La península de La Magdalena. Y casa con los datos facilitados desde el Ayuntamiento. La Magdalena, con su emblemático Palacio, que fue residencia de verano de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, es el rincón más frecuentado por los turistas, encabezando un ranking en el que figuran, por este orden, el Paseo Marítimo, las playas (sobre todo las de El Sardinero), la senda costera del Faro de Cabo Mayor y el Mercado de la Esperanza. «En Santander, a día de hoy, da igual el entorno, cualquier sitio al que vayas va a ser bonito», destaca Nuria Pastor de Nurja, dueña de un pequeño puesto ubicado precisamente en La Magdalena.

Los ciudadanos consultados por este periódico presumen de sus arenales, que son un foco de atracción para los turistas. «Sin lugar a duda, en verano, las playas se llenan muchísimo porque es lo mejor que hay», dice Iván Arias. Una opinión que comparte su amigo Adrián Pérez: «La playa es lo más bonito y lo que más gana». Tal es «el encanto» de la ciudad, que hay quienes vienen desde otras partes de España y deciden quedarse. «Qué te voy a decir yo, que soy madrileña y me he quedado aquí a vivir», señala Nuria Pastor de Nurja.

Senda costera de El Faro Esta ruta, de corta distancia, comienza desde Mataleñas y llega hasta el Faro de Cabo Mayor, otro de los iconos de Santander. El romper de las olas y el verde que rodea el camino crean un contraste que cautiva a los visitantes. Juanjo Santamaría Mercado de la Esperanza Cuando los viajeros llegan a un nuevo destino, disfrutar de su gastronomía no puede quedarse fuera de la lista. La oferta culinaria de este rincón es variada, desde pescados frescos y carnes de todo tipo, hasta quesadas y sobaos. Roberto Ruiz Paseo Marítimo de Santnader Tanto en los días soleados como nublados, siempre hay personas asombradas por las vistas a la bahía. Al final del paseo, antes de la dársena de Puertochico, esperan las esculturas de Los Raqueros –una foto que nunca falta–. Juanjo Santamaría Península de la Magdalena Es uno de los lugares que más recomiendan los santanderinos a los turistas. La estrella es el Palacio de La Magdalena, el edificio más emblemático de la ciudad, en el que se pueden visitar estancias de la antigua residencia real. Daniel Pedriza Playas de El Sardinero La Primera y La Segunda son dos playas muy populares, en pleno Sardinero, pero la ciudad dispone de un amplio abanico de arenales donde disfrutar del mar, como La Concha, El Camello, Mataleñas, Bikini o Los Peligros, entre otras. Javier Cotera

«Esto ya está masificado, por las calles del centro no hay quien ande», indica Luis Muñoz. Sin embargo, su acompañante, Virginia Muñoz, aclara que esto no es necesariamente malo. «La gente viene buscando el sol, la playa, las vistas al mar... Es que es precioso. Son dos meses al año en los que hay mucha gente, hay vida, y yo me alegro. Todo el mundo protesta, pero yo no». Además, la «preciosidad» de la bahía de Santander salta a la vista. ¿Quién no se lleva de recuerdo una fotografía de la panorámica desde el Paseo Marítimo, que resalta el contraste entre el azul del Cantábrico y el verde de las montañas de fondo? «Yo vengo casi todos los años porque tengo un familiar aquí y principalmente me gusta ver el mar», dice Ángel Serrano mientras señala la bahía.

«Imprescindibles»

El Faro de Cabo Mayor, el Centro Botín y el Estadio de El Sardinero son apuntados también como puntos imprescindibles para conocer entre los viajeros que pasan por la capital cántabra. «La zona de El Sardinero y el Casino son zonas míticas que todo el mundo quiere conocer para pasear», expresa Laura Pintado.

En el top cinco de lo más frecuentado por los visitantes, según el balance que maneja el Ayuntamiento, figura también el Mercado de la Esperanza, uno de los más grandes de Cantabria. Y ahí son pocos los que se aciertan al hacer sus quinielas en el sondeo ciudadano. «No había caído en ello», reconoce Laura, sin esconder su sorpresa inicial. En contraste, para Luis y Virginia, esto no es algo nuevo. «Yo sí me lo creo, es de los más espectaculares que he visto dentro y fuera de España». También a Bruno San Sebastián le bastó con recordar cómo se come dentro del mercado: «No pensé que fuera de lo más visitado, pero sí que es verdad que la mejora de la oferta gastronómica llama a los de fuera».

Y si algo no podía faltar entre las recomendaciones para los visitantes es la mención a cómo se vive la fiesta en Santander. «Si te gusta más salir a tomar algo, sin duda hay que ir a la zona de Cañadío», apunta Laura.

