Manos a la obra en Santander

Acceso a la Autoridad Portuaria y nueva rotonda A las puertas del Barrio Pesquero, se renovará por completo el acceso urbano al Autoridad Portuaria (APS) por la rotonda localizada junto a la Biblioteca Central. Este proyecto está pendiente de adjudicación y la previsión es que las obras arranquen en el último trimestre de este año. Con esta intervención, se dará forma a la nueva 'puerta' del Puerto, con una imagen que recordará a la Estación Marítima y que permitirá dar continuidad a la urbanización que ya se desarrolló en Antonio López para unirlo con el área de Varadero y el Barrio Pesquero. Y a partir de ahí se urbanizará también la calle de al lado, aunque eso no empezará este año–. En concreto, consistirá en la prolongación del paseo marítimo desde Antonio López al Barrio Pesquero por Marqués de Ensenada. Este segundo proyecto está en redacción.

Reurbanización de la calle Cuesta de las Ánimas La renovación de la calle Cuesta de las Ánimas –que antes se llamaba Alcázar de Toledo– dará un lavado de cara a este vial que llega hasta el Parlamento de Cantabria. La intención es que las obras arranquen en otoño y se centrarán en renovar aceras y viales, mejorar la movilidad y accesibilidad, modernizar las redes de servicio y colocar nuevo mobiliario. También se desplazará el paso de peatones existente entre las intersecciones con las calles Tres de Noviembre e Isaac Peral hacia el sur y se ejecutará un nuevo paso a continuación de la intersección con la calle Isaac Peral. Además, la actuación prevé la urbanización de la plaza que se genera en la bifurcación entre Cuesta de las Ánimas y Fernández de Isla y se realizará una intervención artística en el número 17 de Fernández de Isla.

Segunda fase del paseo entre Gamazo y Los Peligros Esta segunda fase del paseo marítimo entre Gamazo y Los Peligros abarcará desde el fin de la primera fase, a la altura del campo de tiro, hasta la playa. Para llevar a cabo las intervenciones, el Ayuntamiento tiene que coordinar su obra con el Ministerio para la Transición Ecológica ya que a finales de 2024 se acordó con la ministra Sara Aagesen reanudar el proyecto de los espigones y la intención del Ayuntamiento es compaginar los trabajos. Aunque la intención era que arrancasen este año, el Consistorio apunta que están a la espera de que el Ministerio les traslade el calendario con la previsión de las intervenciones del segundo espigón para desarrollar las dos obras a la par. Esta segunda fase del paseo afectará fundamentalmente al aparcamiento de Los Peligros.

Accesos al Faro de Cabo Mayor y a La Magdalena Los nuevos accesos al Faro de Cabo Mayor y a la Península de La Magdalena se realizarán de forma conjunta porque sus proyectos salieron juntos a licitación, al estar incluidos ambos en del Plan de Sostenibilidad Turística. Está previsto que las obras arranquen el mes que viene y ya están adjudicadas a Senor por cerca de 450.000 euros. En el caso del faro, se creará un itinerario peatonal continuo de dos metros y medio de ancho, se reducirá el ancho de los carriles para calmar el tráfico rodado y se limitará la velocidad a 20 kilómetros por hora para compartir calzada con ciclistas. En cuanto a La Magdalena, se hará un nuevo paradero para El Magdaleno, se ampliará el carril que llega a la Casa de los Guardeses, se renovará el firme de la carretera y se priorizará el tránsito peatonal y de bicicletas.

Reanudación de las obras de los Jardines de Piquío La rehabilitación de los Jardines de Piquío arrancó a finales de 2024 con el objetivo de acabar a principios de verano. Los retrasos en las intervenciones hicieron que el nuevo plazo se alargase hasta bien entrada la época estival y, para evitar que la maquinaria molestase a los visitantes –está en una de las zonas más turísticas–, se suspendieron con intención de reanudarlas después del verano. Así, la previsión del Ayuntamiento es que arranquen en octubre. En concreto, estas intervenciones están enfocadas en la restitución y acondicionamiento de los jardines, la renovación de los elementos constructivos que lo forman y la recuperación de las especies vegetales que componían el diseño original. Se arreglarán los desperfectos tanto de la superficie de los jardines como el pasillo abalconado con vistas a las playas.

Arreglo de las estructuras del Parque de las Llamas La previsión era empezar las obras de rehabilitación de las estructuras metálicas del Parque de las Llamas en verano, pero la obra se ha retrasado porque el Ayuntamiento ha decidido contratar una dirección facultativa que dirija la obra. Ahora, la previsión es que las intervenciones –que cuentan con un presupuesto de 1,1 millones de euros y las llevará a cabo Rucecan– arranquen en octubre. El proyecto, que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, incluye la reparación de los taludes y jardineras, donde se utilizarán técnicas avanzadas de consolidación, que reforzarán la estabilidad del terreno y mejorará la integración paisajística del parque. Otro aspecto crucial será la renovación de las pasarelas. Ahora son de madera y se sustituirán por estructuras de composite ecológico, más duradero y sostenible.

Construcción de un carril bici a lo largo de la S-20 Las obras del carril bici que recorrerá la S-20 arrancarán en otoño e irá desde la rotonda de Alcalde Vega Lamera –junto al Palacio de los Deportes– a la rotonda de la avenida de Los Castros número 112 –donde comienza la Bajada del Caleruco–, un recorrido de 3,5 kilómetros de largo. La construcción de este nuevo carril bici conllevará estrechar los carriles de este vial y la zona de aparcamiento, por lo que también se perderán algunas plazas. Será un carril que discurrirá por cada lado de la calle, con una anchura de 1,20 metros y de dirección única –en el mismo sentido en que circulan los vehículos– excepto en un pequeño tramo en el que se duplica desde Los Castros hasta la S-20. Para posibilitar este trazado, se estrechará el ancho de los dos carriles de la calzada, que pasarán de 3,60 a 3,20 metros.