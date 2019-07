Una semana de fiesta de la mano de Ansola El dibujante de El Diario ilustra el suplemento de la Semana Grande que se reparte el viernes con el periódico A.M. Santander Miércoles, 17 julio 2019, 07:53

Está ya bastante extendido en Cantabria que si no te ha dibujado Ansola, en la vida pública «no eres nadie». No es que lo diga él, pero se dice mucho. Y al dibujante que a diario retrata lo que sucede en esta región en el periódico con un punto de vista único le faltaba recorrer las fiestas. La Semana Grande, en este caso. Por eso, para el suplemento que El Diario Montañés regalará este viernes a sus lectores de forma gratuita, el artista se ha puesto manos a la obra. A su manera –que ya se ha dicho aquí que es única–. «Ordenar los distintos elementos en la mente es la peor fase del proceso, desde el punto de vista psicológico. Después hice unos bocetos en una libreta con un bolígrafo azul que me quedaron muy cucos y por último, me puse a dibujar en la tableta gráfica canturreando. He ido poco a la playa estos días pero no soy yo mucho de tomar el sol, afortunadamente». Sirvan de ejemplo sus palabras. Ansola recorre cada rincón de las fiestas y da vida –toda la vida del mundo– a unos contenidos pensados para que el lector no se pierda detalle de las actividades de la Semana Grande. Saber lo que hay y sentirlo con la óptica de un santanderino.

«El hilo conductor, sin duda, es la gente. Santanderinos y visitantes son los protagonistas de la fiesta. Aparecen disfrutando de la misma en armonía y hacen de elemento unificador de las ilustraciones». Esa es la pista que ofrece el autor y que ya se anticipa con la imagen de lo que será la portada del suplemento (que acompaña a este texto en forma de chupinazo). «En esencia –dice– es puro barullismo ilustrado». Ansola recorre casetas, ferias, tardes de toros, noches de fuegos y se pasea por los escenarios de los principales conciertos. Y todo eso se acompaña de las guías para conocer todas las programaciones y 'sentir' cada paso de una semana especial. Por ejemplo, con los recuerdos de la noche ante el mar y los fuegos artificiales de la víspera de Santiago. Los cuentan los actores Marta Hazas y Javier Cifrián y la jugadora de baloncesto Laura Nicholls. O con el repaso a las antiguas atracciones de feria y a los vendedores ambulantes que se quedaron grabados en la mente de muchos santanderinos. Eso lo firma el periodista Javier Rodríguez. Hasta repasando la receta del pulpo teniendo en cuenta que será un plato estrella en las casetas regionales.

El suplemento, junto a los dibujos, se articula en torno a la agenda diaria de actividades

Irá de forma gratuita con la edición del periódico de este viernes, día del chupinazo

Pero, volviendo a Ansola, ¿en qué se ha inspirado? ¿En qué se basa? «Hay un poco de colorido 'sanferminista' de Mikel Urmeneta, siempre algo de Vázquez, de los puzles de Mordillo también, de '¿Dónde está Wally?' creo que no hay nada y, sobre todo, hay mucha influencia del dadaísmo: pues no solo rompo con las normas del arte, sino con el arte mismo». Así es Íñigo Ansola, ganador, por ejemplo, del Premio Bahía Sur Cultural, ilustrador de historia regional y tipismo cántabro y creador de un estilo reconocible (y reconocido) en el análisis diario de la actualidad a través de su hueco en este periódico.

Firma los dibujos de cada ámbito de las fiestas y también los iconos de cada apartado de la programación. «También han servido de inspiración mis propias experiencias gastronómico-fiesteras, que no han sido muchas, como bien saben los que me tratan». Y una parte está disponible en este adelanto en forma de doble página. Sólo una pequeña parte. Porque el catálogo completo del trabajo que ha hecho sólo se podrá ver este viernes en las cuarenta páginas del suplemento que se repartirá con el periódico. Conviene no perdérselo. Son unas fiestas como nunca se han visto.