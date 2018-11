El primer aparcamiento robotizado se cierra por el deficiente sistema antiincendios Imagen de archivo del garaje robotizado, cuando se inauguró en 2014. :: / Roberto Ruiz El Ayuntamiento clausura el recinto de La Atalaya hasta que no se subsanen los errores. Los propietarios culpan a la constructora de los problemas de un espacio que compraron en 2014 JUAN CARLOS FLORES-GISPERT Santander Viernes, 2 noviembre 2018, 07:39

Los vecinos de la Cuesta de la Atalaya número 3 aún tardarán en poder utilizar el aparcamiento de su edificio, aunque lo compraron en el año 2014. Cuando el inmueble se inauguró fue noticia en Santander por su aparcamiento inteligente que llevaba los coches (sin conductor) a su espacio y luego los sacaba cuando los propietarios querían utilizarlos. La teoría era una cosa y la práctica, otra. El aparcamiento sigue cerrado porque no cumple la actual legislación contra el fuego, los bomberos de Santander no aprueban la instalación y el Ayuntamiento ha clausurado la misma, para que no se use. Y los perjudicados son los vecinos, que acusan a la constructora (Tecniobras) de no hacerlo bien.

Un responsable de esta compañía asegura que las mejoras en la instalación se iniciarán en los próximos días y en un mes aproximadamente el aparcamiento podrá usarse. Y añadió que la culpa no es de la empresa que construyó el inmueble sino del cambio de legislación de la lucha contra incendios en el ínterin de conseguir las placas del vado por parte de los vecinos. La exigencia de los bomberos sobre el cumplimiento de la normativa les obliga a realizar la obra.

Tecniobras matizó a través de su portavoz que el Ayuntamiento les concedió la licencia de actividad del garaje al terminar el edificio, pero cuando dos años después los vecinos pidieron el vado de reserva de acera para entrar y salir a la instalación, el Ayuntamiento y los técnicos dieron traslado a los bomberos que pusieron numerosas objeciones. «A pesar de que solucionamos los problemas, no ha bastado porque el cambio de normativa aprobado en estos años obliga a que instalaciones de este tipo tengan más medidas de seguridad y esas son las que iniciaremos en los próximos días. A pesar de no ser nuestra responsabilidad». Una mejora del sistema antiincendios que constará básicamente en construir un tanque de agua mayor, con capacidad para 20.000 litros que, en caso de siniestro, discurrirá por tuberías y saldrá por aspersores para rociar los coches.

«La instalación era correcta. El cambio de normativa perjudica a los vecinos» parking» Tecniobras

Ayuntamiento «Hasta que el sistema no sea aprobado por los bomberos, no se abrirá el Ayuntamiento

«La empresa es la responsable, por no instalar bien el sistema antiincendios» Vecinos

Propietarios perjudicados

En este edificio pueden aparcar 38 coches, en un sótano que ocupa la totalidad de la planta baja de la finca. Los vecinos se quejan de que la constructora instaló mal las medidas de seguridad y ésta dice que no, que las instaló «de acuerdo a la normativa entonces en vigor, pero que el retraso en conseguir las placas del vado hizo que deba ajustarse a la nueva».

Los propietarios explican «que la plaza la compramos en febrero de 2014 y, a día de hoy, nos hemos tenido que buscar garaje y pagarlo en otro sitio, mientras seguimos abonando la comunidad y demás gastos de un garaje de nuestra propiedad, que está inutilizado y es ilegal». Y así seguirá, se asegura desde el Ayuntamiento, al menos hasta que la instalación «cumpla las medidas de seguridad que marca la normativa y sea revisado por los bomberos municipales».

Los vecinos se muestran críticos con la constructora. «La empresa Tecniobras -dice la propietaria Patricia López Igartua- sigue sin dar una solución a nuestro problema, y era consciente desde el primer momento». «¿Quién paga las consecuencias? Los propietarios que se han tenido que buscar plaza de garaje en otro sitio. Tecniobras se ha desentendido de nosotros desde el primer momento, desde el día que le compramos el garaje», sentencia.