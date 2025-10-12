Los puntos negros de las inundaciones en Santander

Noviembre de 2021, septiembre de 2023 y de 2024 Plaza de Italia

Causas: Aunque en los últimos episodios de este año no se han producido incidencias como las de años anteriores, es otro punto negro de la ciudad. Planes del Ayuntamiento: En 2024 se llevó a cabo una actuación para eliminar las inundaciones «con unas obras para mejorar el drenaje mediante el aumento de la permeabilidad de la superficie con la ampliación de imbornales. No se han vuelto a registrar inundaciones de consideración».

10 de junio, 21 agosto y 22 de septiembre de 2025 Plaza del Ayuntamiento

Causas: Se ha inundado en tres ocasiones este año. En las tres, la plaza del Ayuntamiento de Santander se cubrió de agua, impidiendo prácticamente el paso. Los vecinos dicen que ocurre por la «falta de limpieza de las alcantarillas». Planes del Ayuntamiento: El equipo de gobierno del PP está elaborando un estudio de recepción y evacuación de aguas pluviales de la Plaza y sus alrededores con el fin de prevenir y evitar este tipo de incidencias en el entorno.

21 de agosto y 22 de septiemre de 2025 Calle Burgos

Causas: En los dos últimos episodios, la calle Burgos fue una de las más afectadas ya que una fuerte riada recorrió la calle, especialmente en septiembre, ya que se registraron 84,2 litros por metro cuadrado. Los comerciantes creen que el problema está en las alcantarillas. Planes del Ayuntamiento: No aporta solución concreta pero dice que seguirá trabajando para resolver las incidencias que puedan registrarse.

21 de agosto y 22 de septiembre de 2025 Valdecilla Sur

Causas: El entorno de Valdecilla Sur quedó totalmente inundado durante las dos jornadas señaladas, lo que provocó fuertes retenciones de tráfico. En la marquesina de autobús se formó una balsa de agua. Hay que tener en cuenta que es una zona que cuando llueve con valores normales, ya se colapsa de coches. Por lo que en los dos días de fuertes lluvias, el caos es mucho mayor. Planes del Ayuntamiento: No concreta soluciones.

21 de agosto de 2025 Avenida de Parayas

Causas: La carretera se inundó por las fuertes precipitaciones por una vaguada de frío que la Aemet catalogó como «muy excepcional». Planes del Ayuntamiento: No concreta soluciones.

21 de agosto de 2025 Polígono Candina

Causas: El polígono se inundó con calles anegadas y locales arrasados por el agua. Los trabajadores dicen que «las alcantarillas no están limpias». Planes del Ayuntamiento: Esta es una de las zonas en las que ya se ha actuado. En 2022 se invirtieron casi 600.000 euros en mejorar la red de saneamiento y en febrero se inauguró una de las acciones del Gobierno de Cantabria –casi 400.000 euros– para elevar la cota de agua existente con acciones en la Estación de Bombeo.

8 y 9 de diciembre de 2020 (No sucedió en 2025 pero se incluye porque fue un punto negro hasta que se actuó) Bº Santiago el Mayor

Causas: El agua atrapó a decenas de coches y entró en casas y garajes. El IH habló de una «lluvia excepcional » y de «problemas de mantenimiento» en las conexiones para el desagüe de la marisma de Raos. Planes del Ayuntamiento: Obra en el dique de protección frente a inundaciones por 345.347 euros. Ya está aprobada la mejora de la Estación de Bombeo por 562.265 euros.

21 de agosto de 2025 El Alisal

Causas: El agua llegó a tapar las aceras y también hasta las ruedas de los coches. Algunos se quedaron atrapados. Planes del Ayuntamiento: No concreta soluciones y dice que se actuó con «celeridad» para solucionar las incidencias.

21 de agosto de 2025 La Albericia

Causas: Fue una de las zonas más castigadas. El agua llegó como si de un río se tratase, alcanzó las ruedas de los coches y varios garajes se inundaron. Ese día se registraron 62 litros por metro cuadrado en una hora. Los vecinos hablan de una situación recurrente, de problemas estructurales y también de falta de mantenimiento. Planes del Ayuntamiento: No aporta una solución concreta aunque seguirá «trabajando» para prevenir futuras incidencias.