La revolución de los estadios del fútbol español

El fútbol español está viviendo, ya desde hace varios años, una revolución con la remodelación y ampliación de los estadios. Independientemente de que el club juegue en Primera o Segunda División, las entidades deportivas -y las instituciones públicas y privadas- han visto el filón a nivel social, mediático y sobre todo económico, que supone tener una casa actual y adaptada a los tiempos que corren. El Racing, con el proyecto presentado este martes por Manolo Higuera y Sebastián Ceria, se une así a una gran lista de clubes que aspira a tener un campo que vaya más allá del fútbol. Los nuevos estadios presentados cuentan con mayor aforo, una cubierta moderna y espectacular y unos espacios dedicados a lo social, para poder utilizar el recinto todos los días del año y no sólo cada dos semanas.

Las remodelaciones contemplan la creación de restaurantes, negocios comerciales, hoteles y salas multifuncionales en el propio estadio, además de plazas públicas y abiertas en los aledaños del mismo. El Diario Montañés recorre España para hacer un análisis de todos los equipos de Primera (20) y Segunda División (22) con el fin de comprobar cómo están actualmente sus casas y cómo pretenden dar una nueva imagen y cambiar la piel de sus estadios.