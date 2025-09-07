Santander se abre al mar

Ángela Casado Santander Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:31 Comenta Compartir

El frente marítimo de Santander ha vivido una gran transformación en la última década. A medida que la actividad de la Autoridad Portuaria (APS) ha ido evolucionando y necesitando menos espacio en la ciudad –y a la par que su actividad se ha ido trasladando a Raos–, el Puerto ha ido cediendo espacios a la ciudad hasta sumar más de 60.000 metros cuadrados que ahora son de disfrute para vecinos y visitantes. Las primeras intervenciones se inauguraron en 2014: una fue los Jardines de Pereda –la amplia mayoría, excepto la parte más cercana al Centro Botín– y la otra, la Duna de Zaera, coincidiendo con el Mundial de Vela celebrado aquel año.

Los tinglados de la calle Antonio López, dentro de los terrenos portuarios, daban mala imagen a esta zona de la ciudad por su estado degradado. Estaban pegados a las vallas que separan los espacios de la Autoridad Portuaria (APS) y la ciudad, por lo que la acera que transcurría al otro lado de la verja lo hacía junto a las paredes de estas naves deterioradas. Estos edificios se derribaron en el verano de 2021 y poco después arrancó la urbanización de la calle. La actuación abarcó 8.245 metros cuadrados y, aunque la ciudad no ganó espacio al Puerto, la APS sí ganó los 2.500 metros cuadrados que ocupaban los tinglados. En la parte de la calle Antonio López que pertenecía a la ciudad se ampliaron las aceras y se crearon más zonas de verdes y de descanso para los vecinos. Para poder destinar más espacio a los peatones, se desplazó el tráfico de bicicletas y vehículos hacia el sur. La calle ganó 8,5 metros hasta situarse en los 22,5 de ancho, una superficie que se añadió a la acera que discurría junto a los edificios para conseguir un gran paseo peatonal. Con esta obra también se prolongó el carril bici hasta la Biblioteca Central. Justo en esa esquina donde está el parque y la biblioteca, junto a la entrada peatonal al Puerto, se llevará a cabo una de las intervenciones pendientes del Frente Marítimo, que consistirá en renovar la rotonda allí ubicada y crear una nueva entrada a la APS.

La renovación de la Estación Marítima, y especialmente la de su entorno, es otra de las actuaciones que se han desarrollado en la última década en el Frente Marítimo de Santander para ganar espacio al Puerto. Por fuera, el edificio apenas ha visto modificada su estética tras las obras, ya que se trata de un bien protegido. Así, se rehabilitó sin modificar su apariencia y se actuó, sobre todo, en la cubierta, para mejorar el estado de conservación y la funcionalidad del inmueble. Nada que ver con el área que lo rodea, cuyo aspecto es completamente diferente desde finales de 2018, cuando se integraron más de 7.000 metros cuadrados que pertenecían a la APS a la ciudad. Con las intervenciones, se despejó el acceso al Centro Botín y los Jardines de Pereda y se crearon estancias con zonas verdes, arbolado y bancos.La acción más llamativa fue la supresión de la carretera que había justo frente a la entrada del edificio y toda la zona se convirtió en una gran acera peatonal. Se plantó nuevo arbolado en la explanada resultante, aunque se talaron dos palmeras que se habían colocado dos décadas antes como decoración en el extremo este del edificio de la Estación Marítima, de Ricardo Lorenzo. También se instalaron nuevas farolas, 27 bancos, diez papeleras y más de 2.000 plantas en los diferentes parterres del paseo. La obra unió el entorno del Centro Botín con Antonio López.

El Centro Botín es el elemento que más ha transformado el Frente Marítimo de Santander. Su llamativo diseño, su actividad cultural y su céntrica ubicación lo han convertido, desde su inauguración en 2017, en uno de los principales emblemas de la ciudad. Pero no sólo por el inmueble en sí, sino por el drástico cambio que ha sufrido todo su entorno hasta convertirse en uno de los espacios preferidos de los vecinos y visitantes. Las intervenciones para levantar el museo comenzaron cinco años antes de la apertura de sus puertas. Previo a las intervenciones, allí había un solar vacío, vallado, apartado de la ciudad y utilizado como aparcamiento. La obra del museo se realizó a la par que la de los Jardines de Pereda y la carretera subterránea que pasa bajo el edificio. Todo el proyecto corrió por cuenta de la Fundación Botín que, al tratarse de una entidad privada, nunca llegó a desvelar el presupuesto total de las intervenciones, aunque se estima que se sitúa por encima de los cien millones de euros.

El Centro Botín, obra del arquitecto Renzo Piano, tiene una superficie construida total de 8.739 metros cuadrados divididos en dos volúmenes conectados entre sí por una estructura de plazas y pasarelas. El acceso oeste está dedicado al arte, con dos salas de exposiciones que suman 2.500 metros cuadrados; y el volumen este está destinado a las actividades culturales y formativas, con un auditorio para 300 personas, aulas, espacios de trabajo y una azotea con vistas a toda la ciudad y a la bahía.

El edificio, con piel de cerámica, sufre el riesgo de que las piezas que la forman se desprendan, razón por la que está cubierto por una malla que lo evita y que se instaló hace siete años sin que se haya planteado una solución.

Con el arranque de la transformación del espacio que ahora ocupa el Centro Botín también se remodelaron los Jardines de Pereda. Gracias a este proyecto, se duplicó el espacio de estos parques –de 20.000 metros cuadrados pasó a 48.000– y, dentro de ese espacio, se triplicó la superficie verde –de 7.000 a 20.000–. Para poder ganar ese espacio, se soterró la carretera que hasta entonces discurría delante de los jardines y para ello se construyó un túnel por el que pasan «más de 13 millones de vehículos al año». Este túnel, además, permitió unir peatonalmente los muelles de Maura y de Albareda con el entorno del Centro Botín. Esta obra se desarrolló a la par que la del edificio y compartieron presupuesto –más de cien millones–. Gran parte de los nuevos jardines se inauguraron en julio de 2014, aunque la plaza y el anfiteatro más próximos al museo se inauguraron en abril de 2015.

Entre las actuaciones que se desarrollaron en estos jardines, destaca la cafetería que se construyó en la antigua gasolinera y el parque infantil que se construyó justo al lado, que amplió el anterior de los 320 metros cuadrados a los 500 –se renovó este año porque ya estaba desgastado por el uso–. También se levantó una nueva Oficina de Turismo, diseñada por Renzo Piano.

Estos jardines los diseñó el paisajista Fernando Caruncho, quien dio mucha importancia a que las nuevas zonas verdes tuvieran variedad de flores y árboles. Así, allí se plantaron ejemplares de magnolias, acebos, palmeras, cedros, castaños de Indias, pinos, bojs, tejos, tilos y manzanos de flor. Para el asfaltado de caminos y plazas se utilizó un pavimento mixto de hormigón azulado tratado con sulfato de cobre y hierro con el objetivo de conectar visualmente los jardines con el mar.

La Duna de Zaera se inauguró en el verano de 2014, listo para el Mundial de Vela. No fue hasta prácticamente un año después cuando se dio forma a su entorno; con la urbanización de la explanada de Gamazo que ahora acoge amplias áreas de descanso, con zonas verdes, bancos y tumbonas. Más tarde, en 2021, se rehabilitaron y reabrieron las Naves de Gamazo como espacio museístico a cargo de la Fundación Enaire.

Así, la primera intervención en la zona fue la duna escalonada diseñada por el arquitecto Alejandro Zaera. Con un presupuesto de 2,5 millones, dispone de unos 2.500 metros cuadrados de área y, con su construcción, se sustituyeron las dos naves que había en el muelle y que se utilizaban para guardar embarcaciones del CEAR. El objetivo de esta grada era seguir desde allí el Mundial de Vela, aunque se ha seguido utilizando para admirar la bahía y descansar. Ahora, está clausurada por su mal estado a la espera de que se rehabilite.

La explanada de Gamazo se inauguró en julio de 2015 como zona de paseo y la obra, con un presupuesto de 720.000 euros, abarcó 11.400 metros cuadrados en un área que durante el Mundial se utilizó como zona de estancia de los barcos. Con esta obra, se convirtió en una zona abierta a los vecinos y visitantes.

Así, con las intervenciones se creó un espacio de una hectárea de extensión que cuenta con un paseo marítimo, más cercano al cantil del muelle, que ofrece vistas a la bahía; zonas verdes que favorecen el uso por parte de los ciudadanos y que, a la vez, tiene bajo mantenimiento ; área de juegos infantiles; y área de ocio y descanso. También se trasladó hasta esta explanada en 2022 el monumento al científico Augusto González Linares.

Es la intervención más reciente que se ha desarrollado en el Frente Marítimo y, a mediados del pasado mes de agosto, se ha finalizado la primera fase, a la espera de coordinar la segunda con el Ministerio para la Transición Ecológica. Este nuevo paseo conecta Gamazo, a la altura del Museo Marítimo, con la playa de Los Peligros.La fase ya concluida llega hasta la altura del campo de tiro y abarca 6.000 metros cuadrados de los 10.000 totales que se completarán con la segunda fase que sí llegará hasta el arenal. El área recién inaugurada incluye un paseo de cuatro metros de ancho, 150 nuevos árboles, zonas verdes, juegos infantiles y áreas para la actividad física. El carril bici, separado con parterres del paseo peatonal y de un tono rojizo, conecta con los tramos ya existentes en Gamazo y mantiene la continuidad del Frente Marítimo. Los pescadores, cuya presencia forma parte de la identidad de la zona, disponen de asientos específicos y huecos para las cañas, diseñados incluso pensando en si son zurdos o diestros.

El nuevo paseo incorpora también áreas de descanso con tumbonas y bancos –en continuidad a las que hay junto a la rampa de Gamazo– y un área escalonada junto al acceso a la playa, para contemplar el paisaje o realizar actividades al aire libre. También se han instalado nueve nuevas farolas y mobiliario urbano como bancos y papeleras.

Respecto a la segunda fase de la obra, el Ayuntamiento la coordinará con el Ministerio porque a finales de 2024 acordó con la ministra Sara Aagesen reanudar el proyecto de los espigones. De esta forma, Madrid dio luz verde a las obras de estabilización del sistema de playas Magdalena-Peligros con la construcción del segundo dique y la conservación del primero. Ambas intervenciones se realizarán a la par.

