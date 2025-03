Santander aprobará en 15 días la modificación del PGOU necesaria para levantar 250 viviendas en el Campón La moción del PSOE para retomar este procedimiento no ha salido adelante por el voto en contra del PP, que apunta que da su 'no' porque «ya lo estamos realizando»

Ángela Casado Santander Jueves, 27 de marzo 2025, 14:00 | Actualizado 14:16h.

El proyecto para construir 250 viviendas protegidas en El Campón quedó en el aire hace dos años, cuando los fondos europeos que se iban a destinar a la obra se desviaron a otros municipios porque, según apuntaron entonces el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Santander, no daba tiempo a presentar el papeleo necesario para desarrollarlo en la capital cántabra y eso ponía en riesgo el dinero que llegaba desde Europa.

En el Pleno de este jueves, el grupo socialista ha defendido una moción en la que pedía que se retomase la modificación puntual del Plan General (PGOU) que permita construir en la finca, de 22.000 metros cuadrados, y ha recibido el respaldo del resto de la oposición pero no del equipo de gobierno (PP), que con su posición mayoritaria en el Pleno ha podido tumbar la propuesta. Pero no porque no quieran llevarla a cabo, apuntan, sino porque ya están avanzando en ella y, por tanto, la moción no es necesaria a su juicio.

Como ha anunciado el concejal de Fomento, Agustín Navarro, «en 15 días se presentará la modificación puntual definitiva ya negociada y aprobada». El edil también apostilló que «en los menos de dos años que llevamos de legislatura, ya se han reunido los técnicos municipales y los representantes del Campón, Gobierno y arquitectos contratados, más veces que en toda la legislatura anterior». Tras finiquitar este trámite urbanístico, será el Gobierno regional quien se encargue de las obras para levantar las 250 viviendas.

Fue el concejal socialista Javier González de Riancho, arquitecto de profesión, quien defendió la moción que recibió el apoyo de la oposición. Dicho respaldo se basaba, sobre todo, en las dificultades que existen en la actualidad, sobre todo por parte de los jóvenes, para acceder a la compra de una vivienda y la necesidad de ampliar por ello el parque público. «Quien compra en Santander es mayoritariamente para destinar los pisos a alquiler vacacional, los jóvenes tienen que huir o buscar habitaciones en pisos compartidos», apuntaba el portavoz regionalista, Felipe Piña, que lamentó el «lento procedimiento» en el proyecto del Campón.

Desde Vox, Laura Velasco afirmaba que tener una vivienda en propiedad «da estabilidad y arraigo, eso no se consigue de alquiler en alquiler». La edil lamentó que las familias destinan «un 42% a pagar el alquiler y los jóvenes se resignan a compartir balda en una nevera». También apunta que, para acelerar trámites, se haga uso de la nueva ley de Simplificación: «Así, esa modificación será coser y cantar».

Aunque desde IU Keruin Martínez también apoyó la moción, el proyecto le generó dudas que no llegaron a resolverse en el debate: «¿Se van a hacer esas viviendas? ¿Qué plazo tienen las obras? ¿Para cuándo estarán? ¿Con qué fondos se van a construir?».