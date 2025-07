Santander se une al reto solidario de 'Pitufollow'

Sócrates Sánchez Santander Viernes, 18 de julio 2025, 19:19 Comenta Compartir

Ni el amago de lluvia de esta mañana ni las molestias físicas que acumula el ultrafondista y creador de contenido Sergio Turull, conocido como 'Pitufollow' en redes sociales, han impedido que pueda sumar una etapa más al exigente reto en el que se embarcó hace casi un mes el atleta catalán. 2.500 kilómetros por las 50 provincias españolas. Un desafío constante en el que el atleta recorre toda España sin apenas descanso -más que el tiempo libre que dedica a las sesiones de recuperación, trasladarse hasta el siguiente destino y descansar lo mejor posible- para tratar de completar cada jornada sin fallar. Con la de hoy, la más sufrida desde que empezó, ya acumula 27 jornadas completadas. Y es el que el objetivo de este proyecto denominado 50-50-50, que realiza con el apoyo de Vitamin Well, es recaudar fondos contra el cáncer infantil a favor de la Fundación Juegaterapia y, así, impulsar su proyecto en la planta de Oncología Infantil en el Hospital Virgen de las Nieves, en Granada.

No eran más de las ocho de la mañana cuando los primeros corredores se han acercado hasta el monumento a Cristóbal Colón, lugar de la quedada en la capital cántabra, para realizar unos estiramientos y esperar la llegada del creador de contenido. Pocos minutos más tarde aparecía Sergio Turull con la sonrisa habitual que le caracteriza y ha aprovechado para charlar y fotografiarse con algunos de los presentes que le han acompañado durante parte de la jornada. Y es que cerca de unos doscientos cántabros llegados de distintos puntos de la región han acudido a la llamada y se han unido al ultrafondista para realizar alguna de las vueltas al circuito improvisado entre el gran pulmón verde de la ciudad -el Parque de las Llamas- y la playa de El Sardinero. En un principio, el corredor tenía previsto realizar 10 vueltas en un circuito de cinco kilómetros, pero después de 26 días de reto cuenta con unas molestias en el glúteo que le impiden correr con comodidad. «Hoy es un día duro, dentro de lo que se pueda, vamos a intentar buscar los máximos espacios de tierra o césped», se ha disculpado el corredor minutos antes de empezar la jornada.

Ampliar Sergio Turull, conocido como 'Pitufollow', en el centro con gorra blanca Juanjo Santamaría

La recaudación de fondos para la Fundación Juegaterapia ha superado ya el objetivo inicial de 50.000 euros

Y es que la dureza y la acumulación de esfuerzos durante tantos días seguidos no le dejan recuperar la zona afectada. «Cada día se convierte en una batalla, pero llegar a Santander y ver a tanta gente que me da ánimos, es una suerte y es lo que me da alas para superar el día», ha confesado a El Diario Montañés unos minutos antes de echar a correr. Con 13 años de vivencias en el mundo del ultrafondo, 'Pitufollow' ha tenido que tirar de experiencia para salvar el día y seguir hacia delante con este proyecto, que pese a haber superado recientemente el ecuador, ya ha alcanzado los 50.000 euros recaudados, que era el objetivo marcado en un inicio

Aunque este no es el primer desafío de envergadura en el que el creador de contenido se enrola. El año pasado recorrió la Costa Mediterránea desde Tarifa hasta Cap de Creus, un total de 1.500 kilómetros en 23 días. El catalán tiene 'callo' en las pruebas de resistencia de altetismo, ya que incluso participó hace unos años en la prueba de los 100 kilómetros 'Ciudad de Santander'.

Apoyo de los cántabros

El influencer de atletismo es toda una referencia en redes sociales y acumula casi 590.00 seguidores en Instagram y más de 350.000 en TikTok. En las plataformas digitales comparte sus hazañas deportivas y tiene la capacidad de hacer efecto llamada para que más corredores se sumen a este tipo de retos.

Muchos cántabros que aguardaban para comenzar a correr han sabido de esta iniciativa a través de redes sociales. Andrés Burgada y Diego Mantilla, de El Astillero, confiaban en una gran presencia de gente. «Dentro del mundo de los runners, esta quedada se ha movido mucho», comentaba el primero. Con motivación, los dos jóvenes apuntaban a superar los 20 kilómetros acompañando al ultrafondista o «hasta que el cuerpo aguantase».

Comenta Reporta un error