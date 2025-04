El trasiego diario en el Complejo

Kevin Barquín Santander Sábado, 26 de abril 2025, 07:39 Comenta Compartir

Jorge Rodríguez acude al Complejo todos los fines de semana con sus amigos. Se reúnen más de una decena de jóvenes –y el padre de ... alguno de ellos– para jugar un partido en una de las cuatro pistas polideportivas que alberga el recinto Ruth Beitia. «Tenemos que venir pronto, solemos reunirnos a las cuatro para que no nos quiten la pista». Eso sí, el joven añade que cuando se acercan otros chicos a la cancha no tienen problema en dejarles jugar. «Si somos suficientes jugamos un triangular». Para quien no sepa lo que significa eso de un 'triangular', consiste en formar tres equipos y enfrentarse entre sí. El que gane, se queda en la pista. Había muchos niños practicando su deporte favorito y algunos padres aguardaban en la cafetería. Muy pocas mesas vacías. Esa era la escena que presentaba este jueves el complejo. Un jueves atípico por las vacaciones escolares.

Para quienes no sean habituales del complejo y no sepan qué hacer con sus hijos en casa en las jornadas no lectivas, para las próximas vacaciones escolares que sepan que allí hay espacio para practicar más disciplinas de las que piensan. En concreto, son más de 40 las instalaciones que están disponibles. Para todos los gustos. «Venimos aquí para no estudiar». Esta era otra de las perspectivas. La que mantenían dos de los más pequeños, Diego Toledo y Mateo Campo. Ambos juegan a fútbol en el equipo de la Escuela Municipal, pero esta semana «tuvimos un torneo y nos dejaron libres de entrenamientos». Niños –y no tan niños–, padres con sus hijos, deportistas, grupos de amigos y los que aprovecharon la terraza de la cafetería. «Cuando más ambiente suele haber son los findes pero esta Semana Santa ha habido mucho movimiento», dice Mohamed Fehti, camarero de la cafetería. Ampliar Pádel. Carmen Rojas y su compañera se ríen, después de jugar «con amigas». Javier Cotera En el pádel, el timbre de las pistas es lo que marca el final del partido. Cada hora te avisa la alarma de que le toca al siguiente. Este jueves por la tarde, estaban ocupadas la mayoría de ellas. Eso pasa en días festivos, pero también un día de entre semana normal. Una de las mujeres, que ya había terminado, Carmen Rojas, comentaba que juegan todas las semanas. También hay quien aprovecha su cercanía con las instalaciones. «Vivimos cerca y venimos, con los años hemos ido cogiendo nivel y ya jugamos un poco más competitivo», explicaban Andrés Iglesias y Pablo Martín, dos jugadores federados que compiten en la quinta categoría del pádel cántabro. «Jugamos entre semana para llegar con algo de nivel al finde», admitían. Las frases Monitor de hockey Borja Movellán «Vienen niños de Burdeos y de la Complutense a jugar y se quedan en nuestras casas» Usuario Jorge Rodríguez «Muchas veces tenemos que venir pronto porque podemos quedarnos sin pista» Desde Francia «Hay niños de Burdeos jugando», señalaba Borja Movellán, monitor de iniciación del Tenis de La Magdalena. Si estos días ha visto grupos de escolares franceses visitando la ciudad, que sepa que también se acercaron a La Albericia. Lejos de ser una molestia por tener que compartir el espacio, el profesor celebra que haya nuevas caras contra la que competir. En Cantabria esta disciplina no tiene muchos equipos y para los chavales es un aliciente:«Los entrenamientos están bien pero el fin de semana siempre jugamos con los mismos. Un niño lo que quiere es competir. Decidimos buscar vías para tener competencia cada fin de semana, ahora vienen los franceses, vienen niños de la Complutense, se quedan en nuestras casas a dormir y viceversa». Destaca que organizan cada dos o tres meses viajes a Gijón, Jolaseta (Vizcaya) y otros destinos para que los niños no pasen mucho tiempo sin tener actividad». Ampliar Hockey. Niños del Tenis juegan con rivales de Francia. Javier Cotera Otra de las zonas más frecuentadas del Complejo Ruth Beitia son el campo de rugby y el módulo de atletismo. En el primero, Ángel Ruiz era el encargado de guiar el entrenamiento de los niños. «Son el 80% del Sotileza y el 20% restante de la Universidad», apuntaba el entrenador. Asimismo, remarca que en los partidos su equipo no completa el mínimo de jugadores y, por eso, han llegado a un acuerdo con el de la Universidad para que ambos puedan competir. «Entrenamos un día por separado y un día juntos». En las calles del tartán entrenaban Rodrigo Serna y Álvaro Díaz. «Hacemos crossfit y con el buen tiempo intentaremos venir mínimo una vez por semana», prometían. Los números Según los datos del Ayuntamiento de Santander, durante 2024 se registraron 589.177 usos. ¿Qué significa eso de usos registrados? Una persona puede contabilizar varios usos en un mismo día. Si acude a la piscina y después alquila una pista de pádel, eso serían dos usos. El papel del recinto de La Albericia como pulmón deportivo de Santander queda fuera de toda duda. Las dimensiones del complejo justifican el gran volumen de actividad. En total 41 equipamientos deportivos: tres campos de fútbol, un área específica para porteros, pistas de atletismo, campos de rugby y hockey, pabellones polideportivos, boleras, pistas de tenis y pádel, frontón cubierto, piscinas –una de ellas al aire libre y otra a cubierto, en un edificio cerrado con gimnasio, rocódromo y salas colectivas–, así como espacios para petanca, patinaje, tiro con arco y actividades al aire libre. A eso se suman también otras instalaciones recreativas como mesas de ping-pong exteriores, ajedrez y 'teqball'. Opciones para todos los públicos. De entre todas, alguna debe convencerle, seguro. Ampliar Hostelería. Las mesas de la cafetería con buen tiempo y mucha gente. Javier Cotera El recinto de La Albericia supone el pulmón deportivo de Santander por su gran volumen de actividad Durante esta temporada, son un total de 55 entidades –entre clubes deportivos, asociaciones y federaciones– las que utilizan estas instalaciones de forma habitual y otras 15 lo hacen puntualmente organizando 'clinics', torneos, concentraciones o campus. Además del calendario competitivo, el Complejo Ruth Beitia también es clave tanto para el funcionamiento de las Escuelas Deportivas Municipales, que lo utilizan entre semana para desarrollar sus programas formativos, como para los abonados, que acuden a practicar deporte en alguna de las múltiples modalidades que ofrece el recinto deportivo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión