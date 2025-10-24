La otra vida del Mercado de la Esperanza

Los asistentes a la jornada dedicada a la sidra, el pasado agosto, escuchan la ponencia sobre sidra de la empresa 45 Amigos.

Si algo tienen claro en la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Esperanza es que hay que «adaptarse y renovarse». Eso sí, con un objetivo claro. «Que la ciudad no pierda la esencia de sus mercados, además de acercar a cada vez más gente lo que hacemos aquí», resume Marta Gómez Arce, que es la presidenta de la asociación y que también está al frente de la pescadería Marta y Enchi. Por eso, el pasado abril se inauguró 'La Cocina de la Plaza' –uno de los espacios de la planta baja del Mercado que renovó el Ayuntamiento de Santander–, que surgió como un aula gastronómica saludable pensada para poner en valor los productos de esta emblemática plaza de abastos. A día de hoy, se ha convertido en «un punto de encuentro» para vecinos y turistas.

Ampliar Los asistentes a la jornada solidaria contra el alzhéimer, el pasado septiembre.

Empezaron, a modo de inauguración, con una demostración de despiece de un atún de almadraba, el popular ronqueo. Y el equipo que aglutina la Asociación de Cocineros de Cantabria, con Floren Bueyes al frente, contó con la ayuda de otro grupo de especialistas que acudieron desde Barbate (Cádiz). Fue un «éxito» y desde entonces no han parado. Han hecho una degustación de bonito, una jornada con la barbacoa como protagonista, también en torno al tomate, los bocartes, el marmite y la sidra, entre otros eventos. Y hay un poco de todo en estos talleres. Tanto explicación, como degustación. «Están teniendo mucho éxito. Y para nosotros es una alegría ver nuestro mercado lleno y que la cocina sea un punto de encuentro», añade Gómez.

«Lo que buscamos es dinamizar nuestro mercado. Y la percepción que tenemos es que el público se va encantado. Normalmente, a La Esperanza viene nuestra clientela habitual durante la semana, pero mucha gente joven no puede y vemos que aprovechan los sábados, que es cuando se organizan las actividades, para visitarnos». Esto es importante para los comerciantes ya que en esa generación ven el futuro de la plaza. A ambos lados del mostrador. «Que nos conozcan y, sobre todo, que conozcan nuestro producto», añade la representante de los comerciantes.

Ampliar Marta Gómez, de la Asociación de Comerciantes, en el taller de bocarte.

Aunque la protagonista de todos estos encuentros siempre ha sido la comida, en esta cocina de la plaza también ha habido espacio para la «solidaridad». El pasado septiembre, los comerciantes, en colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA) de Cantabria, organizaron una jornada solidaria en apoyo a los afectados por esta patología neurodegenerativa. Hubo mercadillo solidario, coloquio y un vermut con pinchos. «Esto es un espacio para todo el mundo».

La agenda llena

Como bien saben los comerciantes, el ritmo de la plaza es «frenético». Y el de la cocina, más de lo mismo. De hecho, ya tienen la agenda llena de cara a los próximos meses. Su intención es hacer varias jornadas con productos propios de la temporada de invierno, como las castañas, y la elaboración de un menú navideño. Y continuar con los talleres de nutrición y comida saludable, en la línea de los que se han desarrollado en octubre (nutrición consciente y energética han sido las últimas temáticas). Mañana sábado, a las 12.00 horas, las nutricionistas Rocío Cardeñosa y Natalia Constanzo abordarán los hábitos y rutinas que, a través de la nutrición, mejoran la calidad de vida de las personas. «Hemos tenido que pedir sillas porque quieren venir tantos asistentes que no entramos todos en la grada que hay en la cocina», concluye Gómez.

