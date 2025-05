Dos gaviotas, un polluelo y catorce leones

A la caza del católico americano

Las televisiones no pueden entrar en la plaza de San Pedro. Deben aguardar pacientemente su turno en la Via della Conciliazione. Cuando los fieles salen en tromba, tras la elección papal, los reporteros buscan con desesperación a quién ponerle el micrófono. Las cadenas estadounidenses han cogido el mejor sitio y se han lanzado a la caza desesperada del compatriota católico, pero no hay muchos y son discretos; nada de banderolas ni de camisetas de los Lakers.

La CBS ha agarrado a un chavalín vestido de manera inexplicable y le están sometiendo a un tercer grado. Al cronista le hubiera gustado preguntarle ahora al padre Westermann y a sus 32 católicos de Michigan, pero a saber dónde estarán a estas alturas. Por fortuna, la casualidad ha querido que a su lado camine hacia la salida un tipo afable y sonriente, con pintas de actor secundario en películas de abogados, que habla con su mujer en un inglés maullante.

Se llama John Pawling y resulta que no solo es, como parecía, de Estados Unidos, sino que además nació en Chicago, patria chica del nuevo Papa. John ha venido a Roma solo para asistir al cónclave y se siente muy afortunado: «Ha sido algo totalmente inesperado y estoy feliz, pero no tanto porque sea americano, aunque eso sea significativo, sino porque es una persona muy humana e íntegra».

En cualquier caso, cree que Prevost incorporará diferencias con respecto al papado de Francisco, aunque no serán decisivas. «Creo que mantendrá todas las cosas positivas y que servirá sobre todo para unificar la Iglesia». John y su mujer se quedarán en Roma hasta el domingo. Con el Papa León XIV ya en la silla de San Pedro, les quedan dos magníficos días para disfrutar de la ciudad eterna.