Formación en Cantabria

Alicia Del Castillo Santander Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:00 Comenta Compartir

Formarse en todos los ámbitos es necesario para el desarrollo personal y profesional, ya que no solo fomenta la confianza sino la adaptabilidad, la capacidad de análisis y la resolución de problemas. El mes de septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Con el inicio del curso escolar y laboral, también llega el momento de planificar actividades, organizar horarios y afrontar nuevos retos. La formación juega aquí un papel esencial y no solo para los más pequeños, ayudándoles a complementar sus estudios con actividades extraescolares, sino también para jóvenes y adultos, ofreciéndoles la posibilidad de seguir creciendo personal y profesionalmente.

El abanico de propuestas es cada vez más amplio. Academias de idiomas que permiten desenvolverse con soltura en un mundo global, centros especializados en preparación de exámenes oficiales, escuelas que apuestan por metodologías innovadoras o centros de formación profesional que abren la puerta a nuevas salidas laborales. A ello se suman academias con refuerzo escolar, actividades creativas para la infancia, formación en competencias digitales, empresariales o artísticas y espacios de aprendizaje para quienes, simplemente, desean ampliar sus conocimientos por motivación personal.

Tanto si se busca mejorar el currículo y abrir nuevas oportunidades laborales como si se trata de cultivar una afición, la oferta formativa de Cantabria responde a todas las necesidades y perfiles. El nuevo curso vuelve a invitarnos a invertir en lo más valioso: el futuro y la formación continua.

Una herramienta esencial

El panorama educativo de Cantabria refleja una realidad. La formación se ha convertido en una herramienta esencial tanto para niños y jóvenes como para adultos que buscan mejorar su futuro. La variedad de propuestas es tan amplia que abarca desde lo más académico hasta lo más experimental, siempre con un denominador común: responder a las necesidades de una sociedad en constante evolución.

En este suplemento especial sobre formación, más de una docena de academias de inglés confirman que el interés por alcanzar el bilingüismo no es una moda pasajera, sino un objetivo real de familias y profesionales. Cada centro lo aborda con metodologías diferentes, desde sistemas tradicionales hasta propuestas sensoriales y dinámicas, adaptadas a las edades y objetivos de los alumnos.

La formación no se limita a los idiomas. Escuelas de música, centros especializados en logística, comercio internacional, marketing o comunicación, así como propuestas educativas en entornos naturales que apuestan por un aprendizaje respetuoso con los procesos individuales, amplían las opciones disponibles.

También destacan los proyectos con una vocación social y de inclusión, como colegios especializados en atender a alumnado con necesidades específicas, que cuentan con décadas de experiencia y una trayectoria consolidada en la educación especial.

La oferta se completa con centros multidisciplinares que abarcan desde infantil hasta la preparación de oposiciones, institutos que combinan ESO y Bachillerato con una variada formación profesional, universidades privadas con grados y posgrados en negocios, comunicación y diseño, o centros integrados de FP con programas tan diversos como electricidad, automoción, mantenimiento aeronáutico, estética o sonido.

Certificados de profesionalidad, ciclos formativos de grado medio y superior o formación online para trabajadores y desempleados son parte de una red que demuestra que, hoy en día, formarse en Cantabria es sinónimo de oportunidades.

METRODORA FP Del aula al hospital en tan solo dos años La FP sanitaria en Santander que abre las puertas al empleo

Ampliar Dos alumnos realizan prácticas en el laboratorio clínico. DM

Metrodora FP se ha convertido en una de las mejores opciones para quienes quieren estudiar sanidad en Cantabria. Elegir dónde formarse no es una decisión sencilla y cada vez más alumnos optan por la formación profesional como el camino más rápido y seguro para acceder al mundo laboral. Poder obtener un título oficial en solo dos años, aprender en instalaciones adaptadas y contar con el apoyo de un equipo cercano marca la diferencia a la hora de empezar una carrera.

La sanidad es uno de los sectores que más profesionales necesita. Cada año aumentan las contrataciones y se buscan técnicos bien preparados para responder a las demandas de hospitales, clínicas y laboratorios. Por eso, los ciclos de grado medio y superior en rama sanitaria son una gran opción, ya que permiten entrar en el mercado laboral con una preparación práctica que se ajusta a las necesidades reales y de manera casi inmediata.

Metrodora FP Santander responde a esa necesidad con un modelo de enseñanza flexible y actual. Desde el primer día se combina teoría con práctica y, además, el estudiante puede elegir entre modalidad online o presencial. De esta forma, cada persona organiza su formación según sus circunstancias, siempre con el respaldo de docentes en activo que trasladan al aula la realidad laboral.

Ciclos oficiales con metodología práctica

En nuestro centro de Santander –calle Montes Cárpatos–, Metrodora FP imparte ciclos de grado medio y superior en sanidad, todos con titulación oficial. Se trata de especialidades con gran demanda laboral, pensadas para que los alumnos adquieran tanto conocimientos técnicos como habilidades personales clave para trabajar con pacientes y en equipos sanitarios.

Las clases se imparten con un profesorado que también desarrolla su labor en hospitales y clínicas, lo que asegura una enseñanza actualizada y vinculada al día a día de la profesión. Además, los estudiantes aprenden en laboratorios y espacios que recrean entornos sanitarios reales, lo que les permite llegar a las prácticas con mayor confianza.

Conexión real con el empleo

Uno de los puntos fuertes de Metrodora FP son las prácticas en empresas que se realizan en hospitales, clínicas y laboratorios de referencia en Cantabria y otras comunidades, gracias a los acuerdos que el centro mantiene con entidades del sector. Para muchos estudiantes, esta experiencia se convierte en el puente directo hacia su primer empleo, lo que explica la alta inserción laboral de los titulados.

El contacto constante con el entorno sanitario también hace posible que los programas educativos se adapten de manera continua a lo que las empresas realmente buscan. Así, los alumnos saben que lo que aprenden en clase es exactamente lo que luego necesitarán en su trabajo.

El camino directo hacia tu desarrollo profesional

En Metrodora FP los ciclos combinan práctica y teoría con la flexibilidad de elegir entre formato online o presencial. Las prácticas en hospitales y clínicas permiten dar el salto del aula al empleo de manera más rápida y segura. Todo ello convierte al centro en una opción ideal para quienes quieren transformar su vocación en una profesión con futuro.

ETP HERNÁN CORTÉS La escuela estrena curso en El Sardinero La academia pionera y referente en FP se traslada a la Avenida del Faro

Ampliar La politécnica comparte ahora espacio con la Escuela de Turismo Altamira. DM

Con el comienzo del curso 2025/2026, la Escuela Técnico Profesional Hernán Cortés estrena nuevas instalaciones en el número 6 de la avenida del Faro, junto a Mataleñas, en El Sardinero.

En un complejo educativo compartido con la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, la nueva ETP cuenta con una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados en un entorno privilegiado, junto a la segunda playa.

De esta forma, la antigua Academia Politécnica, abandona su histórica sede en Puertochico –calle Hernán Cortes 41– para apostar por una nueva ubicación, más idónea y moderna, en un espacio propiamente educativo. Un cambio a mejor, con unas instalaciones y unos equipamientos adecuados para seguir ofreciendo una Formación Profesional de calidad, referente en Santander y Cantabria desde hace 60 años.

La escuela está perfectamente conectado con el transporte público –líneas 1, 2 y 13– y apenas a 400 metros del intercambiador del Sardinero –líneas 3, 4, 6, 24 y central–, y también dispone de aparcamiento libre en las inmediaciones.

La nueva ETP cuenta con servicio de cafetería y estacionamiento interior para bicicletas y monopatines. Todo en un entorno natural, en la proximidad del mar y del parque de Mataleñas.

Misma oferta y mismo equipo

Esta nueva andadura supone un cambio de hogar que no altera la esencia de la escuela, que mantiene la misma oferta educativa y el mismo equipo al servicio de la educación y profesionalización de los estudiantes.

Y con el compromiso formativo y la calidad humana de siemprese proponen crear un clima de convivencia positivo, imprescindible para el éxito educativo. En lo humano y en lo profesional.

Como centro concertado y homologado por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, la escuela oferta 21 ciclos formativos de grado Básico, Medio y Superior, en las especialidades de Administración, Comercio, Cuidados Auxiliares de Enfermería e Integración Social.

Nuevo plazo de matrícula

Ahora, a comienzos de septiembre se reabre la matrícula del curso académico 2025/2026, para todos aquellos que aún no se hayan decidido y deseen obtener una formación técnica y profesional orientada al empleo.

Los interesados pueden dirigirse a la nueva sede, en la avenida del Faro-pintor Eduardo Sanz número 6, en horario de mañana y de tarde –excepto los viernes– o, si lo prefieren, consultar a través del correo electrónico (info@lapolitecnica. es) y los teléfonos 942 216015 y 942 215857.

CESINE Calidad académica y creatividad en el campus La escuela universitaria del talento internacional

Ampliar Alumnas en el Centro Universitario internacional. DM

Con más de 30 años de trayectoria, el Centro Universitario internacional con sede en Santander, Cesine, se ha consolidado como un centro que combina la calidad académica y la creatividad en un campus lleno de vida.

Ofrece grados en Negocios y Comunicación, títulos oficiales expedidos por la London Metropolitan University dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con el mismo reconocimiento académico que los títulos nacionales en España.

En el área de Diseño, Cesine proporciona grados en enseñanzas artísticas superiores de diseño, oficiales (nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) y emitidos por el Ministerio de Educación. Pero, sin duda, lo que convierte a Cesine en el ecosistema ideal para el crecimiento del talento es una metodología que se apoya en la práctica desde el primer día: proyectos reales, trabajo en equipo y clases impartidas por profesionales en activo que acercan el mundo laboral al aula.

La escuela de la práctica

El 'método Cesine' es claro: se aprende mejor cuando el talento y la teoría se llevan a la acción. Desde el primer curso, los estudiantes trabajan en proyectos reales, construyen un dosier y participan en actividades que los conectan a la realidad profesional. Los planes de estudio están diseñados junto a empresas y profesionales de referencia, lo que asegura que la formación responde a las necesidades del mercado laboral actual.

El profesorado está formado por creativos, directivos y emprendedores que comparten su experiencia diaria en clase, acercando las aulas al mundo profesional.

Mucho más que clases

El campus de Cesine siempre está activo. Concursos, workshops, visitas a empresas, viajes formativos o semanas temáticas de masterclass con profesionales de otras regiones de España forman parte de una agenda pensada para que los estudiantes exploren nuevas ideas, aprendan a construir una red de contactos y se midan en entornos reales.

Eventos como el Cesine Fashion Show, el Cesine Design Market o las charlas TEDxCesine ya forman parte de su identidad. Son citas en las que el alumnado demuestra su talento, gana visibilidad y establece vínculos con profesionales que pueden marcar su trayectoria.

CEPA SANTANDER Titulaciones oficiales y actividades formativas y culturales El centro oferta nuevos cursos de acceso en su 90 aniversario

Ampliar El CEPA Escuelas Verdes de Santander cumple este año su 90 aniversario. DM

El Centro Educativo Para Personas Adultas (CEPA) Escuelas Verdes de Santander oferta un amplio catálogo de enseñanzas para la población adulta interesada en obtener titulaciones educativas oficiales o participar en actividades formativas y culturales. El centro está inmerso en un conjunto de celebraciones con motivo de los 90 años que se cumplen de su creación como centro educativo.

Enseñanzas regladas

Tras la implantación, el pasado curso del grado básico completo de Formación Profesional de Informática de Oficina, que se imparte en horario de mañana, y con el que se obtiene además el graduado en ESO, la novedad más importante del curso 2025-26 es la implantación del nuevo curso de acceso directo al ciclo formativo de Grado Superior. La matrícula general para cursar as enseñanzas regladas que se imparten en el CEPA permanece abierto hasta el próximo lunes, día 8 de septiembre.

El CEPA ofrece además otras enseñanzas oficiales de Formación Básica Inicial, Educación Secundaria para Personas Adultas y el curso específico de acceso directo a Grado Medio. Para estas enseñanzas la matrícula vuelve a abrirse a partir del 1 de octubre.

Enseñanzas no regladas

La oferta en este ámbito se enriquece con una amplia programación de enseñanzas. Así, en le centro se prepara al alumnado que así lo demande para la prueba de acceso a la Universidad de Cantabria para mayores de 25 y 45 años. Además, se ofertan, entre otros, cursos de idiomas (inglés, francés, español como lengua extranjera), literatura, arte y patrimonio. Y como centro administrador de Aula Mentor, en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el CEPA ofrece una gran variedad de cursos telemáticos.

Por otra parte, la asociación de alumnos Pablo Freire, organiza además diversos talleres formativos que sirven como complemento a las actividades del centro. La solicitud de matrícula para estas enseñanzas no regladas estará vigente entre los días 18 y24 de septiembre. Para obtener más información se puede acudir a la secretaría del centro, de lunes a jueves, en horario de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas y los viernes, de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

IES Zapatón: formación humana integral

Ampliar Aula Ateca. DM

Ubicado en Torrelavega, el IES Zapatón, destaca por las alianzas institucionales que enriquecen su proyecto educativo. Participa activamente en programas europeos como Erasmus+, fomentando en todas las etapas la movilidad internacional y el intercambio cultural con diversos países de nuestro entorno. Además, es sede de la UNED en Torrelavega, lo que facilita el contacto con la educación superior a distancia. En el ámbito cultural, colabora con entidades como la Real Sociedad Menéndez Pelayo, promoviendo la formación humanística del alumnado. Estas colaboraciones refuerzan el compromiso del centro con la excelencia y la proyección cultural.

La Formación Profesional (FP) constituye otro de los pilares fundamentales del centro. Se ofertan ciclos formativos de Grado Básico, Medio y Superior en las familias profesionales de Imagen Personal, Electricidad y Electrónica e Imagen y Sonido. Esta oferta se complementa con cursos de especialización como el de drones (aeronaves pilotadas de forma remota), cuyo desarrollo se realiza en colaboración con otros centros de secundaria, así como con la Universidad de Cantabria a través de proyectos de innovación Innova+.

En Bachillerato, el IES Zapatón ofrece tres modalidades: Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y General, permitiendo al alumnado elegir una formación adaptada a sus intereses y objetivos académicos. La enseñanza bilingüe en inglés está presente en esta etapa, favoreciendo el desarrollo de competencias lingüísticas claves para el futuro académico y profesional.

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) también ofrece modalidad bilingüe en inglés, garantizando la inmersión lingüística del alumnado con el objetivo de consolidar la competencia plurilingüe.

Incanto, la música como un camino de crecimiento

Ampliar La escuela dispone de instalaciones en Santander y Torrelavega. DM

Las Escuelas de Música Incanto, presentes en Torrelavega y Santander, nacen para acercar la música a personas de todas las edades y niveles, y ofrecer una enseñanza de calidad en sus acogedoras y luminosas instalaciones, convirtiendo la música en una experiencia cercana, creativa y motivadora.

«Entendemos la formación musical como un camino que comienza poco después del nacimiento, por eso trabajamos sesiones de estimulación musical temprana con bebés de 0 a 2 años e iniciación a la música con niños y niñas de 3 a 6 años, utilizando como principal herramienta el método Gordon para el desarrollo de la inteligencia musical innata».

«Contamos con profesores altamente cualificados que imparten clases de piano, guitarra, violín y canto, que hacen todo lo posible por enriquecer la vida de nuestro alumnado mediante el aprendizaje y disfrute de la música».

En colaboración con Incanto, Hugo Selles realiza conciertos pedagógicos para colegios e institutos, presentando música de todos los géneros y épocas. «Ofrecemos clases de música en inglés para niños, con profesora nativa y realizamos talleres de iniciación a la improvisación en el que trabajamos estructuras rítmicas, desarrollo melódico, La escuela dispone de instalaciones en Santander y Torrelavega. D M secuencias armónicas...»

Medio siglo de experiencia en el Centro de formación Jesús González

Ampliar Una de las aulas con las que cuenta el centro DM

El Centro de Formación Jesús González, con medio siglo de experiencia, está homologado por el Servicio Cántabro de Empleo (Emcan) en Torrelavega y sigue formando día a día alumnos en diferentes áreas. Estamos autorizados para impartir certificados profesionales en las familias de Administración e Informática.

Próximamente, comenzaremos varios certificados profesionales:

–Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos Generales.

–Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos.

–Confección y Publicación de Páginas Web.

–Gestión Integrada de Recursos Humanos.

Un Certificado Profesional es un título oficial valorado en procesos de selección de las administraciones públicas y acredita profesionalmente ante empresas privadas.

Sin olvidar donde comenzamos, seguimos ofreciendo clases de apoyo y recuperación de Educación Primaria y Secundaria hasta Bachillerato. Formamos para obtener los carnés de Aplicador de productos fitosanitarios y Manipulador de alimentos.

Nuestras instalaciones, cuentan con aulas adecuadamente equipadas y acondicionadas. Varían entre los 60 y 120 metros cuadrados, resultando ideales para la celebración de encuentros académicos, formativos, charlas o formaciones especializadas. Además, disponemos de 2.000 metros cuadrados en régimen de alquiler, tanto para empresas privadas como para organismos públicos, con o sin formadores, e incluso nos adaptarmos a sus necesidades de formación y organizamos sus pruebas selectivas con total y absoluta garantía.

Unilang Idiomas, prestigio y experiencia en la enseñanza del inglés

Ampliar Las clases para niños se plantean como un juego DM

Con más de 45 años de experiencia en el sector, Unilang Idiomas imparte clases de inglés a niños (desde los 3 años), adolescentes, adultos, colegios y empresas, de forma individual o en grupos reducidos, organizados por edades y niveles.

«Contamos con profesores nativos o bilingües, cualificados y con gran experiencia docente. En las clases dirigidas a niños de 3 a 6 años, utilizamos la metodología Great Little People, que nos permite trabajar sobre las principales destrezas de la lengua inglesa, poniendo el énfasis en las habilidades orales: speaking y listening. Así, planteamos el aprendizaje del inglés como si fuera un juego».

«Somos centro preparador para los exámenes de Cambridge, con un 100% de aprobados en las últimas convocatorias de los niveles A2, B1, B2, C1 y C2. Además, somos miembros de las principales asociaciones del sector de los idiomas: Fecei, Accei y Acade, lo que avala la calidad de nuestros servicios. Ven a matricularte ya y, si lo haces con un amigo/a antes del 20 de septiembre, obtendréis la matrícula gratis».

Metropolitan English School: aprender de forma dinámica

Ampliar Kwang Chintawee Autchanawin, directora del centro (a la dcha.) DM

Desde su apertura en 2010, Metropolitan English School ha apostado por un modelo cercano, dinámico y eficaz, en el que aprender inglés resulta motivador y práctico.

Cuenta con dos centros. Uno en Maliaño y otro en Santander. Su horario, de mañana y tarde, de lunes a viernes, se adapta a diferentes perfiles de alumnos. Las plazas son limitadas, por lo que recomiendan reservar al inicio del curso, tanto de forma presencial como online o por teléfono.

La academia destaca por su metodología sensorial y dinámica, basada en juegos, canciones, proyectos y experiencias prácticas. Este enfoque innovador se combina con grupos reducidos y la atención personalizada de su equipo docente. Además, Metropolitan se ha consolidado como centro oficial de Cambridge, con excelentes resultados en exámenes y valoraciones muy positivas de las familias.

La oferta formativa incluye cursos para todas las edades, clases individuales, inglés empresarial y preparación oficial de Cambridge. Además, cada verano organizan el Summer Camp 3.0, un innovador campamento que combina inglés con boxeo y música, para disfrutar de una experiencia diferente.

Meridian, 20 años de compromiso

Ampliar Equipo de profesores de la academia

A punto de celebrar su vigésimo aniversario, Meridian es un centro reconocido como Cambridge Language Partner por su compromiso y excelencia. Su proyecto educativo eleva la competencia lingüística a la vez que desarrolla valores y competencias para la vida. Infantil es «un periodo crucial para desarrollar habilidades cognitivas y comunicativas en el que los estudiantes replican sonidos nativos con facilidad. Las distintas actividades permiten grupos pequeños, parejas o como grupo de máximo seis alumnos».

En Primaria-Young Learners, «la confianza aumenta, el miedo a cometer errores disminuye y la percepción auditiva es alta. Se inicia la formación gramatical discreta a través de juego y roleplay. Fomentamos la autoevaluación y la comunicación íntegra en inglés».

En grupos máximos de 8 alumnos, desde Primaria tienen la oportunidad de certificar de forma oficial su nivel de inglés».

En Secundaria y adultos «trabajamos dos dimensiones de la lengua inglesa. La comunicativa y la intercultural. Una buena base gramatical y un amplio léxico nos permite desarrollar la destreza de comprensión a través de textos orales y escritos, descubriendo el mundo angloparlante».

Kells School: aprendizaje e integración en el país anfitrión

Ampliar Kells School lleva 50 años en Santander DM

En Kells School llevamos más de 50 años dedicándonos a la formación en idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y español para extranjeros. Contamos con un amplio número de formadores cualificados con acreditada experiencia, preparando a particulares, empresas u organismos que precisen comunicarse en lenguas extranjeras de manera efectiva y eficiente. Estamos especializados en formación en grupo, con cursos generales e intensivos.

También, en formación individualizada, presencial o por videoconferencia. Asimismo, preparamos a nuestros alumnos para exámenes oficiales y nacionales. E impartimos clases de conversación y extraescolares para colegios. Preparamos igualmente para poder superar los niveles B2 y C1 correspondientes a la capacitación del profesorado.

En el ámbito de la formación para empresas y profesionales, contamos con clases en grupo o individuales, formación bonificada (Fundae), Blended Learning. Todo con la garantía de ser miembros de las principales asociaciones del sector de idiomas: Acade, Fecei y Accei. Y también organizamos programas de idiomas en el extranjero, para una completa integración en la vida y cultura del país anfitrión.

Lande Idiomas: aprender, practicar y perfeccionar

Ampliar Aula de Lande Idiomas en Camargo DM

En Lande Idiomas aplicamos el slogan «Disfruta, aprende, practica, perfecciona». Porque amamos los idiomas que son puertas abiertas al mundo.

Disfruta con nosotros abriendo tus propias puertas. Pensamos en idiomas y pensamos en positivo. Lande Idiomas es tu solución y tranquilidad. Soluciones eficaces y a medida tanto en nuestras clases como en nuestras traducciones. Nosotros nos ocupamos. Nuestros resultados nos avalan. Ofrecemos una enseñanza de calidad en grupos reducidos y una metodología propia basada en el aprendizaje y práctica naturales.

Somos miembros de la Asociación Cantabria Sostenible y como tal estamos comprometidos con la sostenibilidad y calidad, valores que son parte esencial de nuestra actividad. En nuestra sección Lande Empresas, cumplimos las necesidades de tu empresa, realizando un estudio para determinar cuáles son las verdaderas necesidades formativas, alineándolas con los objetivos de la empresa.

En Lande Traducciones, ofrecemos un servicio garantizado. Cuando necesitas hacer llegar tu mensaje en otro idioma, nuestras traducciones profesionales y a medida, son una solución de éxito.

«En Alicia's School compartimos la misma pasión: enseñar inglés»

Ampliar Alicia Aranguren, directora del centro DM

«Llevamos más de 15 años formando alumnos en inglés y lo que más nos enorgullece es ver cómo progresan con confianza», explica Alicia, fundadora de Scholl of English Alicia's. «Desde el principio quise que la academia fuese un espacio cercano y familiar y ese espíritu sigue vivo en cada clase».

El equipo, formado por licenciados en filología inglesa y profesores nativos comparte esa visión. «No solo enseñamos gramática o vocabulario, buscamos que el alumno se sienta cómodo comunicándose, que entienda que el idioma es una herramienta real para su vida», añade. La oferta formativa incluye inglés general, conversación, refuerzo escolar, preparación de la PAU y certificaciones oficiales como Cambridge, Trinity, Toefl y EOI, desde A1 hasta C1. «Cada estudiante es diferente por eso ofrecemos clases en grupos reducidos, individuales y online, adaptándonos a sus necesidades».

Más allá de los títulos, el ambiente es lo que marca la diferencia. «Aquí los alumnos se sienten escuchados. Trabajamos juntos para que disfruten aprendiendo y alcancen sus metas». El equipo está convencido de que la pasión por enseñar es el verdadero motor de la escuela.

Sec Idiomas: tu centro de inglés y preparación Cambridge

Ampliar Bárbara Cecilia Carroll Directora SEC Idiomas DM

SEC Idiomas es un centro especializado en la enseñanza de inglés para todas las edades y niveles, con profesores nativos altamente cualificados que garantizan profesionalidad y compromiso. «Nuestra metodología, basada en grupos reducidos, fomenta la participación activa en gramática, conversación y simulaciones de situaciones reales, logrando un aprendizaje dinámico, eficaz y motivador. Además de inglés, también ofrecemos clases de italiano, portugués, francés y alemán, conscientes de que dominar varias lenguas abre nuevas oportunidades en el ámbito académico y profesional».

También disponen de un servicio de traducción profesional en inglés y español, con traductores nativos que aseguran la máxima calidad y precisión en cada proyecto. «Nuestro objetivo es ayudarte a alcanzar tus metas lingüísticas con un trato cercano y personalizado. Ven a conocernos en nuestras instalaciones en El Sardinero, Avenida de los Infantes para descubrir todo lo que podemos ofrecerte. ¡Da el paso y prepárate con nosotros para superar con éxito tus exámenes de Cambridge!»

Centro de estudios Camargo: expertos en preparación de oposiciones y refuerzo escolar

Ampliar Instalaciones del centro dotadas con la tecnología necesaria. DM

El Centro de estudios Camargo es una academia de referencia en Cantabria, que está especializada en la preparación de oposiciones. Con más de 10 años de experiencia, ayudamos a futuros maestros, profesores de Secundaria, bomberos, policías locales, administrativos y auxiliares a superar con éxito sus pruebas de ingreso. Nuestra trayectoria y los resultados de nuestros alumnos avalan la calidad y compromiso de nuestro equipo docente.

Contamos con preparadores especializados, materiales actualizados y una metodología eficaz, apoyada en una completa plataforma online que permite estudiar, practicar y hacer un seguimiento constante desde cualquier lugar.

Además, ofrecemos apoyo escolar en distintas etapas educativas, adaptado a las necesidades de cada estudiante, siempre con el objetivo de reforzar su confianza y rendimiento académico.

En Centro de estudios Camargo apostamos siempre por una enseñanza personalizada, cercana y profesional, que impulse la motivación y asegure los mejores resultados tanto en oposiciones como en el ámbito del refuerzo académico.

IES Pereda, referente en la enseñanza

Ampliar Alumnos en la edición 2024 de STARTinnova. Daniel Pedriza

El IES José María Pereda de Santander abre hasta el 16 de septiembre el plazo ordinario de matrícula para todas las personas adultas interesadas en cursar ESO y Bachillerato en modalidad semipresencial y a distancia. Una oportunidad única para quienes desean retomar sus estudios o conseguir una titulación oficial adaptada a sus necesidades personales y profesionales.

Con más de tres décadas de experiencia se ha consolidado como referente en la enseñanza online para adultos en Cantabria. Cada año, cientos de alumnos reciben atención personalizada a través de internet y en tutorías presenciales, impartidas por una treintena de profesores especializados.

Gracias a esta fórmula flexible, más de un centenar de estudiantes logra anualmente su título de ESO o Bachillerato, muchos de ellos con Matrículas de Honor o Premios Extraordinarios.

La oferta no se limita a las enseñanzas regladas, ya que el centro también prepara a los alumnos para las pruebas de acceso a la universidad (PAU), facilitando así la continuidad en su itinerario académico. Estas enseñanzas son totalmente gratuitas, sin límite de plazas ni convocatorias.

Espacio Infantil SerYo, aprendizaje vivencial en un entorno natural

Ampliar En Seryo los niños están en un entorno de naturaleza DM

En el Espacio Infantil SerYo promovemos un ambiente seguro, familiar y respetuoso donde los niños y niñas pueden crecer felices, aprendiendo a su ritmo y sintiéndose escuchados. Fomentamos la convivencia, el aprendizaje y la creatividad desde el juego libre, la autonomía y el respeto a sus necesidades reales.

Nuestro acompañamiento se centra en lo que realmente importa en la infancia: afectividad, movimiento, desarrollo sensorial, curiosidad, expresión emocional, juego y descubrimiento del mundo que les rodea. Acompañamos cada paso con calma y presencia, ayudando a construir una relación sana consigo mismos y con los demás. Damos respuesta a las necesidades concretas del niño y la niña en cada momento, poniendo especial interés en la observación.

Trabajamos con grupos reducidos y plazas limitadas, lo que nos permite ofrecer una atención individualizada y de calidad. Si buscas un espacio donde tu hijo o hija se sienta feliz, libre y acompañado con respeto y cariño, ven a conocer nuestras instalaciones y también a recibir información respecto de nuestro proyecto educativo que se desarrolla en un entorno de naturaleza.

Lupasco, educación especial y personalizada

Ampliar El objetivo del centro es la adaptación e integración tanto en el ámbito escolar como social DM

El Colegio de Educación Especial Lupasco es un centro concertado que ofrece una atención integral al alumnado con Trastornos Graves de Conducta, Trastornos del Espectro Autista, Discapacidad Intelectual y otras condiciones que conllevan alteraciones en el comportamiento, las emociones o la salud mental. Su propuesta educativa se adapta a cada estudiante, en régimen de escolaridad completa o combinada, siempre desde un enfoque inclusivo y respetuoso.

El colegio cuenta con cuatro unidades de Educación Básica concertadas y una de Transición a la Vida Adulta (TVA). La etapa de Básica atiende a alumnos de 6 a 19 años, con grupos flexibles y un aprendizaje personalizado, en una ratio de un tutor por cada cinco estudiantes. El programa de TVA se dirige a jóvenes de entre 16 y 21 años, con dos tutores por cada cinco alumnos, garantizando así un acompañamiento cercano en una etapa clave hacia la autonomía.

Entre sus actividades específicas destacan la psicomotricidad relacional, la logopedia y la orientación psicológica, fundamentales para favorecer el desarrollo individual y social. El horario lectivo es de 9 a 14 horas, con servicio de comedor de 14 a 16 y actividades de tarde hasta las 18 horas, lo que facilita la conciliación familiar y refuerza la formación integral.

Aula Dédalo, formación en logística con futuro

Ampliar Alumnos de Aula Dédalo en la Terminal Agroalimentaria del Puerto de Santander. DM

Aula Dédalo nació en 2015 con una clara vocación: formar a profesionales en el sector de la logística y el transporte en Cantabria. En estos diez años, el centro ha consolidado una oferta especializada de certificados de profesionalidad oficiales del Ministerio de Educación y gratuitos, dirigidos tanto a personas ocupadas como a desempleadas, que buscan mejorar su empleabilidad o abrir nuevas oportunidades laborales.

Su catálogo formativo abarca áreas clave como gestión de almacenes, tráfico de mercancías por carretera, organización del transporte y la distribución, comercio internacional y aprovisionamiento. Una formación completa que combina teoría y práctica, y que se refuerza con estancias en empresas del sector, facilitando así la incorporación directa al mercado de trabajo.

La evolución del Puerto de Santander y el dinamismo de sectores estratégicos como la alimentación, la automoción, la construcción, la química o la industria han impulsado en los últimos años la demanda de técnicos especializados en logística. Sin embargo, la escasez de perfiles cualificados convierte a estas titulaciones en una auténtica oportunidad de futuro, tanto para jóvenes que buscan una primera salida profesional como para adultos en proceso de reciclaje o mejora de sus competencias.

CIFP Número Uno de Santander: donde la formación abre las puertas al empleo

Ampliar El centro forma parte de la Red Nacional de Centros de Excelencia en FP DM

El Centro Integrado de FP Número Uno de Santander ofrece una formación especializada y en constante actualización, respaldada por la colaboración de más de un centenar de empresas del sector industrial. Este vínculo directo con el tejido empresarial asegura una alta cualificación para el alumnado y una excelente tasa de inserción laboral.

Imparten Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, así como Cursos de Especialización que permiten obtener el título de Máster de FP. Además, Formación Profesional para el empleo con la oferta de Certificados de Profesionalidad. Toda la oferta formativa está orientada al sector industrial y prepara a los estudiantes en áreas de gran demanda, como automoción, electricidad, electrónica, mecanizado, mantenimiento de aviones y helicópteros, mantenimiento ferroviario, mecatrónica industrial y prevención de riesgos.

Apuestan por la orientación profesional, la inclusión y el éxito académico de nuestro alumnado, con planes de prevención del abandono y programas de refuerzo que garantizan una educación de calidad.

Son un centro bilingüe que ofrece la oportunidad de participar en el programa Erasmus+. Por primera vez, el alumnado de Grado Medio podrá sumarse a esta experiencia con visitas y estancias en entidades, centros educativos y empresas europeas, lo que promueve un aprendizaje activo y diverso. Esta dimensión internacional no solo enriquece las competencias académicas, sino que también impulsa el crecimiento personal, la autonomía y la apertura a nuevas culturas.

Desde 2023, el centro forma parte de la Red Nacional de Centros de Excelencia en Formación Profesional. Esto supone un impulso clave para su transformación digital y su apuesta por la innovación, tanto tecnológica como metodológica. En otras palabras, significa que el alumnado aprende con herramientas de vanguardia y con métodos de enseñanza que miran directamente al futuro.