El mapa de todas las estrellas Michelin 2026

Algunas personas se conforman (nos conformamos) con materializar recetas sencillas, pero ricas. Nada fácil, todo sea dicho. Pero otras van más allá: buscan innovar en sus cocinas, hacer de lo tradicional, vanguardia o potenciar los productos hiperlocales a un nuevo nivel. Y entre estas últimas, algunas tienen la suerte de ganar una estrella Michelin. O varias.

Ningún nuevo restaurante alcanzó la máxima distinción de tres estrellas Michelin en la gala Guía Michelin España 2026, celebrada la tarde de este martes 25 de noviembre en el espacio Shrolin Andalucía de Málaga. Sí que llegaron novedades en forma de dos y una estrella: cinco nuevos establecimientos alcanzaron las dos (Aleia, La Boscana, Mont Bar, Enigma y Ramón Freixa Atelier) y otros 25 obtuvieron su primera.

Aquí se puede consultar toda la lista de estrellas Michelin 2026:

El universo de estrellas Michelin español lo conforman así 510 restaurantes: 16 con tres (los 16 que las obtuvieron el año pasado, las mantienen), 37 con dos y 253 con una.

BibGourmand

Este cosmos, que celebra este año su 125 aniversario, no está formado solo por estrellas. La distinción Bib Gourmand -que se llama así por el famoso muñeco de la compañía, conocido como Bibemdum- se otorga a los establecimientos que sirven cocina de calidad a precios más moderados desde 1997.

En esta edición, 29 restaurantes entraron en esta categoría, para sumar un total de 204 locales en España, como se observa en la siguiente tabla.

Estrellas verdes

Desde hace cinco años, la Guía premia con una estrella verde a aquellos restaurantes que se esfuerzan por replantear los códigos de la gastronomía contemporánea, fomentando el diálogo entre ellos para inspirarse de forma mutua. Cinco nuevos restaurantes obtuvieron este galardón -cuatro de ellos, en el País Vasco (Ama, Bakea, Garena y Hika) y otro en Baleares (Terrae)-, sumando un total de 59 en toda España.

Aunque la Guía no incluye este tipo de restaurantes a través de sus filtros, se trata de otra de las distinciones de peso en estos premios, en su apuesta por el cuidado del medio ambiente.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información