Aguas responsabiliza a los vecinos de los problemas en el edificio apuntalado en Torrelavega

La empresa Aguas Torrelavega, a través de su compañía aseguradora, ha presentado un informe en el que responsabiliza a los vecinos del edificio apuntalado en la calle Santander -esquina con La Paz- de los problemas estructurales del inmueble y que obligó al Ayuntamiento a ordenar el desalojo de las viviendas este verano.

El documento, en el que se exponen las conclusiones periciales después de que los vecinos pidieran explicaciones a la compañía de Aguas tras los trabajos que ésta había realizado en la zona, asegura que la «comunidad de propietarios reclamante actuó de forma tardía, a pesar de las indicaciones transmitidas, tanto por parte de los técnicos del Ayuntamiento, como por nuestra parte».

«Tardanza»

El informe de la compañía aseguradora de la empresa de Aguas explica que el estado actual del inmueble, «con el agravamiento de las patologías existentes previamente en el edificio, es consecuencia de la tardanza en la adopción de medidas por parte de la Comunidad, del no cumplimiento de los requerimientos del Ayuntamiento, y fundamentalmente, de la inadecuada ejecución de los trabajos de recalce contratados por la empresa Geosol y a la dirección facultativa, sin titulación adecuada, quien renunció a la misma, tras la aparición de los daños». Por ello, concluye que «este agravamiento no tiene causa en la actividad de la empresa Aguas Torrelavega, y no guarda relación alguna con la avería reparada por el asegurado».

CRONOLOGÍA 21 de junio El Ayuntamiento ordena el desalojo del edificio tras la aparición de unas grietas en la fachada, que obligan también al cierre de dos establecimientos comerciales de los bajos. 23 de junio Por motivos de seguridad se corta un tramo de la calle José María Pereda, ante el riesgo de desprendimiento de algunos de los cascotes de la fachada del inmueble afectada. 27 de septiembre Un informe técnico concluye que el bloque está estabilizado tras los trabajos de apuntalamiento ordenados por el Ayuntamiento y encargados por la comunidad de vecinos. 16 de octubre El arquitecto municipal autoriza la vuelta de los vecinos a sus casas porque no hay riesgo de desprendimiento, tras las obras de apuntalamiento de una parte del edificio. 3 de diciembre La compañía de seguros de Aguas Torrelavega emite un informe en el que exime de responsabilidad a su asegurado y acusa a la comunidad de propietarios del edificio.

En su escrito, el seguro recuerda que el edificio sufrió una remodelación integral en el año 2010, con instalación de ascensor nuevo, modificación total en la distribución de planta, así como o renovación del suelo con la colocación de nervometal y capa de compresión de hormigón sobre las viguetas de madera originales, además de la instalación de algunas nuevas vigas metálicas». En este sentido, destaca que estas actuaciones «debieran de haber contado con un proyecto específico y con una dirección facultativa competente, ya que sí se actuó sobre la estructura del edificio», por lo que insiste en que «todos los hechos anteriores han podido afectar al reparto de cargas del edificio, a su estabilidad, y a la parición de grietas de asentamiento como las que se manifiestan desde hace tiempo, influyendo en el alcance de los daños reclamados». Asimismo, el informe sobre el siniestro del edificio número 1 de la calle Santander señala que el 13 de abril de 2018 se detectó fuga de agua al final del ramal de la calle La Paz -la otra calle a la que da el inmueble y donde la estructura se encuentra afectada y apuntalada-, la cual provocó un vaciado de material en la zona, bajo la acera circundante a la fuga y en las cercanías de la esquina del edificio». Esta fuga, según la compañía aseguradora, «se reparó de inmediato, achicando el agua, rellenando las oquedades existentes bajo la acera y hormigonando la excavación abierta para poder ejecutar la reparación».

Además, agrega que anteriormente, en los meses de enero y febrero, la empresa Aguas de Torrelavega, ante la solicitud de la comunidad de propietarios, revisó e inspeccionó la red colindante al edificio afectado con el objeto de verificar si existía alguna fuga en las conducciones de su responsabilidad «siendo el resultado negativo», por lo que «en febrero no se localizó fuga de agua alguna, siendo improbable que existiera fuga de agua con anterioridad a esas fechas».