Asociación Octubre, Seis años de cultura en las calles

Teatro, música y exposiciones

El actor Manuel Fernández ha participado en el sexto aniversario con la obra 'Mambo'. / DM .

La Asociación está 'de fiesta' en este mes de octubre, haciendo honor a su nombre. Se han organizado unas actividades culturales que continuarán hasta el 3 de noviembre, y que incluyen desde conciertos hasta una exposición de dibujos de Iduri (bélgica) que se inaugura el viernes 19 de octubre (20.30 horas). El sábado, la propuesta es musical, a cargo del grupo cántabro La Mala Hierba (también, 20.30 horas, pase libre). El sábado siguiente, 27 de octubre, espectáculo circense, 'Tras la escoba', a cargo de la compañía bilbaína Barré, con Javier García (20.30 horas, 4 euros socios, 6 no socios). Y, finalmente, el sábado 3 de noviembre, conciertos de La Otra (Madrid) y Maki Soto (Cantabria), a las 21.00 horas (5 euros socios, 7 no socios). «Nos conocéis, sabéis lo que hacemos, nuestra trayectoria, lo que podemos hacer. Colabora, participa, difunde, apoya», no se cansan de exponer los integrantes de este grupo.