El Sound City ya tiene cartel Sidonie, El Columpio Asesino e Iván Ferreiro encabezan el programa DAVID CARRERA Torrelavega Viernes, 27 julio 2018, 07:44

Sidonie, El Columpio Asesino, Iván Ferreiro, Atom Rhumba, Rural Zombies, Radio Explosión e Ídolos del Extrarradio componen el cartel del Torrelavega Sound City que se celebrará los días 16, 17 y 18 de agosto, el último fin de semana de las fiestas de La Patrona. El festival de la Plaza de La Llama cuenta con una subvención directa por parte del Ayuntamiento de 50.000 euros, además de otra ayuda de 8.000 que aporta el Gobierno regional.

Precisamente la subvención directa del Ayuntamiento de 50.000 euros a favor de la asociación cultural Portugal se debatirá hoy en la Comisión de Servicios Sociales, Igualdad, Juventud y Festejos. En el capítulo de gastos aportado por la asociación cultural se contempla la cantidad de 43.000 euros para la contratación de bandas; 3.500 euros para dietas y estancia de los grupos participantes; 9.500 euros para la adecuación del evento y producción; y 4.500 euros para publicidad y cartelería. El informe del departamento de animación sociocultural del Ayuntamiento señala que el importe para gastos de publicidad y cartelería de 4.500 euros duplica el que el Consistorio destinará a ese capítulo para todas las fiestas patronales.

También recoge que la asociación organizadora solicita que el Ayuntamiento instale un escenario de 16x10 metros, además de aportar módulos de escenario de diferentes medidas, vallas, tomas de corriente eléctrica y cubos de basura. Por ello se considera necesario desde el Consistorio que la asociación cultural aclare el concepto de «adecuación del evento y producción», ya que muchos de los gastos los asumirá el propio Ayuntamiento.

En cuanto al desglose de los gastos se destinan 52.151 euros para la contratación de las bandas; 3.000 para dietas y estancias; 9.500 para la adecuación del evento y producción; y 1.000 euros más para publicidad y cartelería, lo que suma 65.651 euros. En el capítulo de ingresos está previsto la subvención municipal (50.000 euros); la aportación del Gobierno regional (8.000 euros); ingresos de la barra del bar (4.500 euros); y 3.000 euros de publicidad, lo que suma 65.500 euros.

Los conciertos de este festival alternativo en la Plaza de La Llama y con entrada gratuita, se unen a los que se desarrollarán en La Lechera con artistas de reconocida trayectoria como Ramoncín, Jarabe de Palo, Revólver, Mikel Erentxun, Rosario, Marta Sánchez, Niña Pastori y David Bustamante . Se trata del festival rebautizado como Vive la Feria y que se celebrará en las instalaciones de la Feria de Muestras los días 10, 11 y 12 de agosto.

El Ayuntamiento de Torrelavega, a través de la Concejalía de Festejos, sacó a concurso la organización de los conciertos de La Lechera con motivo de las fiestas de La Patrona con un presupuesto de licitación de 48.500 euros, IVA incluido. La única empresa que se ha presentado al concurso, Consort Music (MG Producciones), será la encargada de llevar a cabo el festival de La Lechera, que arrancará el viernes 10 de agosto con Revólver y concluirá el domingo 12 con David Bustamante.

Los conciertos de La Lechera, que complementan la oferta musical de las fiestas con los recitales gratuitos del Bulevar Demetrio Herrero, salieron a concurso este año después de las tres primeras ediciones en las que Mouro Producciones había sido la empresa encargada de su organización, y que a su vez se ha traído para El Malecón el festival Música en Grande que estos días se celebra y que hasta el verano pasado se desarrollaba en la campa de la Magdalena en Santander.

Destaca entre la docena de espectáculos ofertados para esta edición la actuación de veteranos del panorama musical como Ramoncín, Revólver, Marta Sánchez o Mikel Erentxun, que actuarán en el escenario principal mientras que en el escenario Viesgo tendrán lugar los espectáculos The Best Of Rock (viernes 10), Maldito Duende (sábado 11) y DJ Mystic (domingo 12).

La programación de Vive la Feria arrancará con la actuación de Revólver, que un cuarto de siglo después regresa a los escenarios con '25 Años de Básico Tour', una gira que tendrá parada en La Lechera el 10 de agosto a las 20.30 horas. La jornada inaugural continuará con el espectáculo The Best Of Rock, que pretende «sumergir al espectador en las aguas más turbulentas del rock». El viernes 11 concluirá con los conciertos de Jarabe de Palo, que regresa a los escenarios inmerso en la gira '50 palos', los mismos años que ha cumplido el líder de la banda Pau Donés, y del legendario Ramoncín. El que fuera apodado como 'Rey del pollo frito' está de gira con su banda Los Eléctricos del Diablo, que arrancó a finales de 2017 y que le lleva a lo largo de este año por distintas ciudades del país.