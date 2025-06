Torrelavega conecta con su naturaleza

Javier Gangoiti Torrelavega Lunes, 9 de junio 2025, 07:53 Comenta Compartir

Hace más o menos cien años, Torrelavega pasó de ser una ciudad casi exclusivamente marcada por su gran tradición ganadera y abundantes zonas verdes a ... ver transformada su fisonomía con el progresivo desarrollo industrial. La proliferación de fábricas (Solvay, Sniace, etc.) cambió aquella ciudad y a su gente, ligada profesionalmente y de manera cada vez más estrecha a la riqueza que daban esas empresas. Ese pasado ganadero, los contratos sellados únicamente estrechando la mano en las ferias y las zonas verdes no desaparecieron, al menos no todas, pero el pulso de la 'ciudad del dólar' lo fueron marcando cada vez más esas chimeneas. Para lo bueno, que fue mucho; y para lo malo, que sufrieron también las zonas verdes y el río, por centrarnos en el tema de hoy. Hoy, en un contexto económico e industrial en el que parece que se pueden repartir las cartas otra vez, Torrelavega elige poder conciliar ambas facetas: nuevos proyectos industriales y de energía verde no lesivos con el entorno; y, a la vez, la reconciliación con esa naturaleza que siempre estuvo ahí.

Porque la hay. Y los vecinos de Torrelavega la aprovechan todas las tardes, sobre todo estos días de sol y buenas temperaturas. En el parque de La Viesca, en la ribera del río Besaya, que constituye la principal zona verde del núcleo de Torrelavega; el monte Dobra, una de las montañas más frecuentadas de toda Cantabria; o en cualquier isla verde que puedan encontrar en el centro, ya sea en el parque Manuel Barquín o el propio parque de Las Tablas. Hay una Torrelavega verde y de gran valor. Eso no es ningún secreto para los vecinos. Las claves La actuación más importante El parque de Las Tablas va a ser restaurado con una inversión de 811.569 euros en los próximos meses

Redescubriendo espacios Las salidas divulgativas al Dobra o La Viesca centran parte de la nueva agenda, con el Serca y SEO/Birdlife El redescubrimiento –por llamarlo así– de todo este patrimonio natural se produce sobre todo en el plano institucional y es cuantificable con el dinero que se destina a los proyectos sobre biodiversidad, regeneración de espacios verdes y divulgación sobre el tema, nutridos como nunca por los fondos europeos. Ampliar Vecinos practican deporte en el parque de Las Tablas (El Patatal), que será objeto de una restauración este año. Palomeque En la capital del Besaya, esa agenda de proyectos e iniciativas verdes se integra en 'Torrelavega Conexión Natural', la iniciativa ambiental más importante de la ciudad hasta la fecha y financiada con cerca de 2 millones de euros de la Fundación Biodiversidad –dependiente de Transición Ecológica–. Siendo así y sobre todo en esta legislatura, después de décadas asumiendo el papel de 'patito feo' de Cantabria, Torrelavega pide paso como una ciudad verde y ligada también a la naturaleza. El Patatal, joya de la corona Dentro de esta hoja de ruta, en la que colaboran el Patronato Municipal de Educación (Serca) y SEO/Birdlife, el parque de Las Tablas (El Patatal) merece un capítulo aparte porque se lleva prácticamente la mitad de la financiación. La restauración del parque, históricamente falto de mantenimiento y marcado por la expansión de especies invasoras, ya tiene una propuesta de adjudicación por importe de 811.569 euros, a la empresa Euroservicios y Obras Forestales. De formalizarse el contrato, será esta firma especializada la que se encargue de la renaturalización, la lucha contra esas invasoras y la mejora de accesibilidad a lo largo del parque, un pulmón verde al que, a pesar de todo, siempre han acudido siempre de toda la ciudad para practicar deporte o dar un paseo a pocos minutos del centro urbano. La idea es que sean más. Aquí y también en el Dobra o La Viesca, dos de los lugares a los que –como al Patatal– también se han dirigido las salidas y excursiones enmarcadas también en este proyecto. Sus mariposas, aves, insectos y el erario natural en general que distingue a estos entornos verdes ha centrado buena parte de las salidas. Objetivo: dar a conocer esa biodiversidad y concienciar sobre su valor entre todos los vecinos. Ese espíritu inspira también otras iniciativas, desde la creación de diferentes 'hoteles para insectos', llamados a aumentar la población de pequeños animalillos y la biodiversidad en general;o el programa de reducción de siegas en algunas zonas concretas de los jardines públicos, una política creada también con ese mismo objetivo. Patios naturalizados La proclamación y reivindicación de la Torrelavega más verde llega a los más jóvenes en otra de las ramas de este proyecto: la renaturalización de espacios escolares. Y con carácter participativo. El Consistorio invitó a los centros públicos de educativos de infantil y primaria a presentar propuestas para naturalizar sus patios, con vistas a su evaluación por parte de un jurado de expertos. Tres serán seleccionadas, para su puesta en marcha durante este mismo verano.

